美國男子打高爾夫　遭天降鯊魚BB砸中　情節猶如 《龍捲鯊》

電影《龍捲鯊》（Sharknado）曾以誇張又離譜的劇情在台灣爆紅，沒想到近日美國有男子在玩飛盤高爾夫（Disc golf）時，被從天而降的不明物體砸中，定睛一看竟然是隻鯊魚寶寶、宛如《龍捲鯊》的經歷讓他嚇了一大跳。



《Garden & Gun》報道，男子喬納森（Jonathan Marlowe）上周週朋友在南卡羅來納州的高爾夫球場玩飛盤高爾夫，沒想到在第11洞時，他注意到天空中有隻魚鷹叼著外型不尋常的獵物，後來這隻魚鷹被烏鴉攻擊，導致獵物掉下來、砸中喬納森的頭。

美國有男子在戶外被從天而降的鯊魚寶寶砸中，宛若電影《龍捲鯊》。（Facebook@Myrtle Beach City Government）

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起初喬納森以為掉落的應該是條普通的魚，沒想到定睛一看、竟然是1隻「雙髻鯊」（Hammerhead Shark，又稱斧頭鯊）寶寶，喬納森表示「我們簡直不敢相信，不停地問自己『這真的發生了嗎？』」，並推測這隻魚鷹應該是在附近的碼頭捕獵到這隻鯊魚寶寶。

美國有男子在戶外被從天而降的鯊魚寶寶砸中，宛若電影《龍捲鯊》。（Facebook@Myrtle Beach City Government）

喬納森的經驗在網路上曝光爆紅，不少網友興奮地大喊「《龍捲鯊》！」、「《龍捲鯊》上演了！」，也有人表示「好可憐的小鯊魚」、「真的是太酷了」。

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