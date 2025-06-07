美國男子打高爾夫 遭天降鯊魚BB砸中 情節猶如 《龍捲鯊》
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
電影《龍捲鯊》（Sharknado）曾以誇張又離譜的劇情在台灣爆紅，沒想到近日美國有男子在玩飛盤高爾夫（Disc golf）時，被從天而降的不明物體砸中，定睛一看竟然是隻鯊魚寶寶、宛如《龍捲鯊》的經歷讓他嚇了一大跳。
《Garden & Gun》報道，男子喬納森（Jonathan Marlowe）上周週朋友在南卡羅來納州的高爾夫球場玩飛盤高爾夫，沒想到在第11洞時，他注意到天空中有隻魚鷹叼著外型不尋常的獵物，後來這隻魚鷹被烏鴉攻擊，導致獵物掉下來、砸中喬納森的頭。
延伸閱讀：俄漁夫捕到深海怪魚 圓身詭異五官嚇壞網民：你砍下外星人的頭？
+20
起初喬納森以為掉落的應該是條普通的魚，沒想到定睛一看、竟然是1隻「雙髻鯊」（Hammerhead Shark，又稱斧頭鯊）寶寶，喬納森表示「我們簡直不敢相信，不停地問自己『這真的發生了嗎？』」，並推測這隻魚鷹應該是在附近的碼頭捕獵到這隻鯊魚寶寶。
喬納森的經驗在網路上曝光爆紅，不少網友興奮地大喊「《龍捲鯊》！」、「《龍捲鯊》上演了！」，也有人表示「好可憐的小鯊魚」、「真的是太酷了」。
泰貨車司機碼頭卸貨 遭30公斤「天降吞拿魚」爆頭 網民：報復？澳洲驚現「下大魚」 天降活魚被視神蹟 專家解釋：非首次交換禮物收到彩券超失望？女子即場開獎獲天降橫財過百萬元歐聯｜TikTok網紅躲廁所27小時 混進PSG對國米決賽觀眾席兼拍片地球之吻！蘇丹神秘山丘「激似嘴唇」 Google Earth衛星照爆紅
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】