男生浮潛遇鯊魚襲擊　靠小刀反擊保命　手臂重傷攝了幾顆鯊魚牙齒

臨危不亂！一名男子浮潛時遭到鯊魚攻擊，手臂被咬到噴血，幸好他勇敢反擊逃過一劫。



一名男子浮潛時遭到鯊魚咬傷手臂。（Instagram截圖 / @the.wild.escape）

根據《鏡報》報道，一名男子科科特（Angus Kockott）日前在法屬波利尼西亞的曼加雷瓦島（Mangareva）淺水區浮潛時，竟遭到一尾長2.5米的黑尾真鯊（grey reef shark）攻擊。

鯊魚咬住科科特的手臂，他當機立斷抽出隨身攜帶的小刀，刺向鯊魚的鰓，成功脫逃。

科科特事後回憶，當下他真的以為會失去手臂，「我沒有時間驚慌，我第一個反應就是抓住我的刀，用盡全力撲向鯊魚」。當他從海中爬上礁岩時，他的傷口狂噴血，「我的手臂看起來就像一隻被剝光的雞腿」。安格斯用護目鏡做了一個緊急止血帶，在友人的幫助下抵達附近小鎮後，被緊急轉送至大溪地的醫院治療。

科科特於社交平台分享受襲經過與康復過程：（按圖了解）



（Instagram截圖 / @the.wild.escape）

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科科特手臂上的2條主要神經和肌腱被咬斷，進行長達6小時的皮膚和神經移植手術。醫生還從傷口中取出好幾顆鯊魚牙齒和碎片。

即使遭遇這麼可怕的事，科科特並沒有因此畏懼大海，反而迫不及待想回歸海洋的懷抱，甚至打算把鯊魚牙齒做成耳環，「這是我人生的重大經歷」。

科科特在大溪地休養3周後，飛回南非持續接受物理治療和神經治療，並在IG上分享他被鯊魚攻擊的經歷與後續更新。

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