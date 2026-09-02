公關災難！芒果糯米糍含果皮　店家稱為保鮮惹眾怒　終認疏忽致歉

芒果糯米糍餡料夾着果皮，竟然是為了保鮮？有港男在社交平台發文，指他日前在南昌某食店購買1盒芒果糯米糍，咬開時發現裏頭的芒果肉竟然連着芒果皮，於是傳短訊向店家反映，客服竟然回覆是為了保持芒果的新鮮，「等啲芒果冇咁易爛」，引來網民質疑是「死雞撐飯蓋」，「呢個回答真係夠晒新鮮」、「一句唔好意思，好似要咗佢條命咁」、「呢個網絡咁發達嘅年代，仲有人夠膽死咁樣覆，等執笠囉」。



有網民購買芒果糯米糍，發現果肉連果皮，店家解釋為保鮮，引發公關災難。（「threads＠beaver.speechless」影片截圖）

涉事商戶見事件不斷發酵，終於翌日在社交平台發文致歉，承認「今次實屬製作及監察過程中疏忽」，承諾往後會加強員工培訓，務求提高製作食物質素。但網民不接受以上解釋，批評「講句sorry就算？起碼都搵個客賠返一盒畀人啦」、「你唔講一下客服嘅下場，點樣同網民交代呀？」。



買芒果糯米糍驚見「果肉連果皮」

有港男在threads帳號發帖，表示他於上周六（8月29日）在南昌V Walk商場一間主打東南亞食品的餐廳、以50元購買1盒芒果糯米糍和1盒斑蘭千層糕，但他享用芒果糯米糍時，發現糯米糍芒果餡料竟然夾着「芒果皮」。從樓主拍攝影片可見，他當時已經咬開糯米糍，芒果果肉尚算大件，不過果肉仍未去皮，樓主用手指逐寸將芒果皮往外拉開，隨即看見1塊完整果皮。

事主當時以50元，購買1盒芒果糯米糍和1盒斑蘭千層糕。（「threads＠beaver.speechless」影片截圖）

咬開糯米糍後可見果肉仍未去皮，樓主用手指逐寸將芒果皮往外拉開，隨即看見完整果皮。（「threads＠beaver.speechless」影片截圖）

咬開糯米糍後可見果肉仍未去皮，樓主用手指逐寸將芒果皮往外拉開，隨即看見完整果皮。（「threads＠beaver.speechless」影片截圖）

咬開糯米糍後可見果肉仍未去皮，樓主用手指逐寸將芒果皮往外拉開，隨即看見完整果皮。（「threads＠beaver.speechless」影片截圖）

咬開糯米糍後可見果肉仍未去皮，樓主用手指逐寸將芒果皮往外拉開，隨即看見完整果皮。（「threads＠beaver.speechless」影片截圖）

店家聲稱為保鮮：等啲芒果冇咁易爛

樓主在網上查詢AI，結果顯示芒果肉必須經過徹底去皮和去核，出現芒果皮常見於製作疏忽，並非正常情況，而芒果皮含有較多漆樹酚，若敏感體質人士接觸或食用後，容易引起嘴唇發炎、搔癢等過敏反應。樓主於是傳短訊向店家反映，詢問對方「芒果糯米糍嘅芒果係有連皮，是否本店特色」，客服則解釋「因為我哋（為咗）保持芒果嘅新鮮，所以我哋連埋皮一齊」，而原因則是「等啲芒果冇咁易爛」。

因為我哋（為咗）保持芒果嘅新鮮，所以我哋連埋皮一齊，等啲芒果冇咁易爛 店家回覆

AI結果顯示芒果肉必須經過徹底去皮和去核，出現芒果皮常見於製作疏忽。（「threads＠beaver.speechless」圖片）

樓主向店家反映情況，客服解釋留皮是為了保鮮，「等啲芒果冇咁易爛」。（「threads＠beaver.speechless」圖片）

店家回覆捱轟「死雞撐飯蓋」 網民：應該即時道歉

店家荒謬的回覆瞬間惹來網民眾怒，被批評「死雞撐飯蓋」，「呢個回答真係夠晒新鮮」、「個CS（客服）係咪今日last day」、「呢個網絡咁發達嘅年代，仲有人夠膽死咁樣覆，等執笠囉」、「仲駁嘴，應該即時道歉啦」、「一句唔好意思，好似要咗佢條命咁」、「間嘢都幾搞笑喎！佢真係當你3歲小朋友」，又提出質疑「我買過好多次都無芒果皮，咁係咪我之前嗰啲唔正常？」、「咁點解唔原隻芒果賣，咁就肯定係真貨嚟」、「即係要邊食邊搣皮？搣完皮再塞返入去一齊食？」。

衰咗就要認呢個道理，咁大個人都唔明 網民意見

網民揶揄：有冇賣榴槤糯米糍

同時有許多留言嘲諷揶揄，「你留意吓佢有冇賣榴槤糯米糍」、「好X正，成個殼」、「睇嚟呢度請員工唔係需要佢廚藝，係需要口才」、「我覺得芒果樹冇連埋泥土同根，都唔可能最新鮮，希望店家改善吓」、「新鮮就連果皮，咁下次要盒唔新鮮」、「咁想問吓香蕉船係咪連皮上？」。

事件不斷發酵引公關災難 店家終致歉承認疏忽

事件在網上引來極大迴響，涉事店舖翌日（30）終於在社交平台發文道歉，指自開店以來一直堅持由本港自家工場人手製作食物，承認「今次實屬製作及監察過程中疏忽」，承諾會加強員工培訓，務求提高製作食物及顧客服務質素；而該店的小編亦有回覆事主帖文的部分留言，並就「員工真係答錯說話」再度致歉，指在正常情況下「我哋芒果糯米糍係冇連皮嘅」。

涉事店舖發文道歉，承認是次情況屬個別事件，承諾會加強員工培訓，務求提高製作食物質素。（threads截圖）

道歉聲明未能平息不滿

由於店舖只是在網上道歉了事，並未提出後續解決或賠償方案，有網民繼續表示不滿，「講句sorry就算？起碼都搵個客賠返一盒畀人啦」、「店員實牙實齒話有皮正常喎！而家係咪搬個店員出嚟祭旗咁無陰功先？」、「到底有皮定無皮，而家可以收X」、「你唔講一下客服嘅下場，點樣同網民交代呀？」。

（threads＠beaver.speechless）