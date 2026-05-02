4人蓮香樓飲茶收8人茶位費　遊客：我像盤子？　店家捐錢補救獲讚

任何交易結賬都緊記要對單據，保障消費者權益。有台灣遊客於網上發文表示，於中環蓮香樓飲茶遭遇不愉快經歷，她們一行4人付款離開仔細看收據才發現，「香茗」茶位費竟收了兩次4位，即付多了72元，因已離開故沒打算追究，但回想起來覺得不合理，問道：「我們看起來像盤子（冤大頭，容易被騙的人）？」



不少網民猜測是職員一時手誤按錯，「在香港飲茶當然要收茶錢，只是好明顯店員多打了1次茶錢，下次結帳要對清楚呀」，直言「唔明就要問，你是消費者，那怕不好意思，只求個明白，基本上香港亦非呃錢之地」、「不查對賬單，經一事長一智」、「還在香港的話，明天打電話或再上去一趟問清楚，並要求退回現金」。



樓主其後分享事件後續，蓮香樓透過Instagram與她聯絡道歉，確認是職員「操作失誤」，並會安排退款，但由於樓主已回到台灣，於是請蓮香樓將多收的款項捐給香港的公益團體，沒料到蓮香樓將賬單的全款，即868元全數捐贈給香港慈善機構保良局，讓樓主感驚喜意外。



有台灣遊客於網上發文表示，於中環蓮香樓飲茶遭遇不愉快經歷，她們一行4人，付款離開仔細看收據才發現，「香茗」茶位費竟收了兩次4位，即付多了72元。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該遊客4月28日於Threads發文表示，「在蓮香樓吃這頓真的吃到心情很複雜」。她憶述，當時一行4人到中環蓮香樓飲茶，起初職員表明茶是送的，「那時覺得還好，想說既然是名店，就算要收茶位費也是正常的」。

4人蓮香樓飲茶被收8人茶位費

樓主一行人其後吃飽付款離開，仔細看收據才發現，明明只有4人入座，收據抬頭也寫4位，但「香茗」茶位費竟收了兩次4位，「等於這餐我們4個人付了8個人的茶錢（144港幣）」。

樓主表示，「等於這餐我們4個人付了8個人的茶錢（144港幣）」。（Threads@dumbo_1211）

樓主：我們看起來像盤子？

樓主指出，「因為店家看我們茶沒了主動又沖了1次水，所以我們以為是因為多沖1次水才收兩次錢」，雖然已經離開現場沒打算回去追究，但回想起來覺得不合理。

樓主問道：「有人去香港也被這樣重複收過茶錢嗎？還是單純我們看起來像盤子（冤大頭，容易被騙的人）？」

有網民留言猜測是職員一時失誤，「他們採併桌開單，應該會常常算錯人頭」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

網民估：唔小心入多咗/併桌開單算錯人頭

有網民留言猜測是職員一時失誤，「始終都係人，都會有機會犯錯或者唔小心真係入多咗」、「他們採併桌開單，應該會常常算錯人頭」，也有網民猜測是有意為之，「收銀作弊搵食，稍後void（作廢）單搵經理加簽話已即時退回顧客，我曾經營酒樓，此手法經常發生」。

有網民表示，「看起來就是服務員不小心多按了，並不是把你當盤子，要習慣付款之前對一下單保障自己，當下說出來他們會取消的」，樓主回覆說「因為第一次吃也搞不太清楚狀況，再加上服務員看起來兇兇的，看來下次真的要問清楚」。

有網民指出，「任何香港埋單價錢問題應即時反映，店舖取消都是幾秒之事，下次大膽一點說就可以」。（《愛·回家之開心速遞》劇集畫面截圖）

網民：埋單價錢問題應即時反映

有網民指出，「香港茶位收了以後喝多少遍，不同品種，又或同時多於1種品種的茶都可以」、「有不明白的收費可即場問，這是消費者權益」、「任何香港埋單價錢問題應即時反映，店舖取消都是幾秒之事，下次大膽一點說就可以」、「香港店員一般沒笑容都在趕效率，看起來兇，但都講道理的」。

有網民解釋為何職員會說茶是送的，「因為茶位是強制要支付，喝不喝也要收費，所以說茶是免費，客人比較容易接受。香港茶樓按人頭收茶位，就是佔用的位子」、「香港茶位費其實跟服務費差不多，就算白開水也要付的，點茶也好水也好，都是這個價錢（除非特殊茶葉要加錢），所以他說免費（不用加錢）」。

蓮香樓透過Instagram與樓主聯絡道歉，確認是職員「操作失誤，誤將『香茗』費用重複計算為兩次4位」。（Threads@dumbo_1211）

蓮香樓道歉 將賬單全款$868捐給保良局

樓主4月29日分享事件後續，蓮香樓透過Instagram與她聯絡道歉，確認是職員「操作失誤，誤將『香茗』費用重複計算為兩次4位」，導致收取了8位茶資。蓮香樓強調，「這絕非本店正常收費方式，也並非因為多沖一次茶水而加收費用」，承諾會立即加強員工訓練與帳單核對流程，避免類似情況再次發生，並會安排退款。

由於樓主已回到台灣，於是請蓮香樓將多收的款項捐給香港的公益團體，沒料到蓮香樓將賬單的全款，即868元全數捐贈給香港慈善機構保良局，讓樓主感驚喜意外，「原本是請店家捐多付的72港幣，結果是總金額的868港幣！」。

蓮香樓強調，「這絕非本店正常收費方式，也並非因為多沖一次茶水而加收費用」，承諾會立即加強員工訓練與帳單核對流程，避免類似情況再次發生。（Threads@dumbo_1211）

由於樓主已回到台灣，於是請蓮香樓將多收的款項捐給香港的公益團體，沒料到蓮香樓將賬單的全款，即868元全數捐贈給香港慈善機構保良局。（Threads@dumbo_1211）

（Threads@dumbo_1211）