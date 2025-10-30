食客投訴蛋糕疑有臭味！觀塘店主斥西客 1句還擊網民鬧爆後續曝光

打開門做生意，無論如何都應以禮待客！日前有女生在社交平台發文，指經外賣平台於觀塘某蛋糕店下單，其中1件黑朱古力巴斯克蛋糕疑有問題，形容蛋糕「難食」且傳出「臭味」，於平台申請退款，未料觀塘該店老闆致電，堅稱蛋糕並未變壞，雙方起爭執，觀塘老闆竟稱「落單嘅時候，我呢邊係睇到你嘅外送地址」，被質疑涉嫌恐嚇。



觀塘店舖其後在社交平台發文，斥事主是「西客」，質疑對方不知朱古力巴斯克蛋糕和朱古力蛋糕的分別，強調「我可以100%肯定呢樣嘢無壞」，又貼出截圖，指他們收到投訴已在平台處理退款，但事主仍在網上公審，甚至凌晨不斷收到未有來電顯示電話，聲稱會保留法律追究權利。



事件引來網民關注，許多人批評店方回應屬「關公災難」，「EQ咁低學咩人開舖」、「幾戇X嘅人先會喺自己舖講呢啲嘢，邊個睇到仲夠膽叫外賣」、「一句sorry換返件或退返錢咪算，死都要拗」。店方其後在社交平台指，已就事件和客人和解，但帖文仍被網民轉載。



外賣平台下單甜品 食客指蛋糕有「臭味」

事主分別於10月27日和28日在threads發文，指她透過外賣平台於某蛋糕店下單，「點知佢送個變咗質嘅蛋糕過嚟」，因為打開外賣後發現裏頭朱古力蛋糕傳出「臭味」，形容「難食到一個點係我就嚟要嘔」，甚至友人嚐了一口，亦即時要她扔掉「唔好再食」。由於她在同一店舖有購買其他食品，所以她當時只就蛋糕投訴，並申請退款。

老闆拒絕退款 爆1句被指恐嚇

事隔5分鐘，蛋糕店老闆親自致電，堅稱蛋糕並未變壞，堅持不會退款。她更指「（老闆）仲叫我唔使教佢做生意點點剩剩」，不滿斥對方「勁迫害妄想症」。相隔一日，事主在留言區貼出店主回應，顯示她發現蛋糕有異常並投訴後，觀塘店舖老闆表示「你落單嘅時候，我呢邊係睇到你嘅外送地址」，質疑蛋糕店老闆恐嚇。

從樓主上傳外賣單據顯示，她於蛋糕店訂購4款食品，分別為18元的法式焦糖燉蛋、42元的72%黑朱古力巴斯克蛋糕，亦即涉事蛋糕、以及同樣53元的提拉米蘇牛角包窩夫、朱古力nutella（榛果醬）牛角包窩夫，全單折後共付約125元。她又表示，店主致電解釋時，她曾表明對方可以拿走蛋糕，「睇吓邊個環節出錯」，但對方不願意，亦拒絕於平台進行退款。

老闆公審客人「西客」

涉事蛋糕店於短短1日內，多次在threads帳號發帖，公審客人是「西客」，質疑對方不知什麼是朱古力巴斯克蛋糕，以及朱古力蛋糕，強調「我可以100%肯定呢樣嘢無壞」，並列出5點批評事主。

公開列5點批評事主

店家列出多點，首先，指事主未有證據或說出蛋糕存在味道，令她覺得蛋糕變壞；其次，當天早上完成製作已即時放進雪櫃，「你講完我即刻試晒我手上所有貨，無一件貨有問題」；再者，巴斯克芝士蛋糕有芝士味是正常，「麻煩你認知一下你買咗嘅係咩產品先」；然後質疑事主未有親身到觀塘店舖，相信網上片面之詞；最後，指出每人口味都不同。

稱已退款仍被公審 兼接未有來電顯示電話騷擾

店方又貼出截圖，指他們收到投訴已在平台處理退款，但事主仍在網上公審，同時公開來電截圖，指凌晨不斷收到未有來電顯示電話，指「騷擾我可以，請不要騷擾我家人及身邊朋友」，聲稱會保留法律追究權利。

網民批觀塘老闆處事手法：EQ咁低學咩人開舖

事件在網上引來極大迴響兼被截圖轉載，不少網民批評蛋糕店處理手法，「惡到咁啊」、「EQ咁低學咩人開舖」、「佢個語氣有X病㗎，黑社會啊，乜鬼嘢坐低慢慢傾」、「刑事恐嚇，報警備案」、「呢單嘢唔係關公災難，係關公核爆」、「開門做生意為咗幾十蚊恐嚇人」、「幾戇X嘅人先會喺自己舖講呢啲嘢，邊個睇到仲夠膽叫外賣」、「一句sorry換返件或退返錢咪算，死都要拗」、「如果係呃錢就唔會只係話1件有問題，就係全單退啦」、「嚴重懷疑捉住樓主無打巴斯克呢3個字做反駁位」。

有留言批事主不會區分蛋糕種類 被指店主「打手」

有留言質疑樓主不會區分蛋糕種類，「人哋個Menu無朱古力蛋糕啊，戇X仔」、「你自己張單都寫住做巴斯克蛋糕啦，你係咪唔識字？」、「個老闆無錯喎，巴斯克係芝士蛋糕嚟喎，你係咪搞錯咗啲咩呀？」，意指事主口中的「臭味」是芝士味，但被部份網民質疑是「打手」。

老闆客人達成和解

事件延至29日凌晨，店方在社交平台再次發文，指已和客人道歉並達成和解，感謝對方體諒。觀塘店舖解釋若然客人填「食物變質」，直接退款後會被平台限制，「嚟緊呢2個星期至一個月我都基本上唔會有單」，所以一時衝動，加上溝通存誤會，導致雙方在網上爆發罵戰。店主事後亦深感抱歉，令客人不快，而事主亦接受道歉，「希望你唔好再用呢個態度對待消費者，希望店主可以三思後更上一層樓」，事件告終。

