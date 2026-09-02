人妻嘆開學慘如重讀小學　籲避孕套改印「警示金句」網民笑瘋共鳴

台灣中小學8月31日迎來開學日，對孩子是新學期第一天，對不少家長來說，卻像是另一場「重返校園」的考驗。一名人妻近日在Threads發文，對保險套的廣告詞有感而發，直言與其強調「超持久」，不如直接把育兒日常印在包裝上，更有警示效果。



一名35歲人妻網友在Threads上發文，家中小朋友要上小一（小學一年級）了，想到每天要早起做早餐、送上學的痛苦，「我奉勸保險套盒子廠商，不要再寫什麼超持久、超有感」，應該直接印上「忘了我 7年後7點30學校門口見」，不相信銷量不會增加。

一名人妻家有小一新生，想到每天早上做早餐、送小孩上學就崩潰，幽默建議保險套別再強調「超持久」，應該改印育兒辛勞警世文案，引發眾多家長共鳴。（Threads@btss.888）

原PO還感嘆道，自己不是才剛踏出校門，怎麼這麼快又要重回校園，無奈表示：

為什麼沒人告訴我，35歲又要從小一開始讀啊！

貼文一出，立刻引發眾多家長共鳴，紛紛留言表示：

「這比喻太有畫面了，真實又幽默」

「畢業沒幾年又要上學了」

「我今年重讀第三次，後面還有一次在等我」

「我44歲在讀7年級，已經準備考北一女了」



延伸閱讀：開學幾日仍未習慣？10招助孩子收拾心情 無痛轉換「學習模式」

+ 19

還有人哀號：

「明明不是我要上學，卻要7:00起來」

「記得跟小孩講清楚，免得60歲的時候又要再回去小一開始讀」



開學前一晚，最忙的恐怕不是學生，而是臨時被通知採買用品的家長。本站曾報導，一名網友30日晚間在Threads分享文具店畫面，櫃檯前擠滿趕著買東西的爸媽，直呼這裡是「此時此刻全台灣怨氣最重的地方」。

發文吸引不少家長留言，孩子總要到最後一刻才想起老師交代的用品，有人甚至晚上冒雨衝書局，只因孩子突然說「媽媽，我明天要帶直笛」。更讓家長崩潰的是，指定規格的直笛、跳繩、水彩等用品，常常到店裡才發現只剩不合要求的款式。還有人囤了30個立可帶補充帶，孩子卻在前一晚說「可是我沒有立可帶的外殼」。

網友笑稱「小朋友通常都會在打烊後才說需要什麼」，更有人預測，老師開學當天大概能直接開賭盤，看有多少家長會送文具到學校。

延伸閱讀：開學｜雞蛋、豆漿早餐應多吃！7大營養充足攝取 可提升學習表現

+ 13

延伸閱讀：

開學前夕文具店擠爆！爸媽急排隊補貨 網笑「全台怨氣最重的地方」

開學直接當全校焦點！爸花一周打造「哪吒戰袍」 5歲兒秒變幼兒園人氣王

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】