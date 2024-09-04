開學幾日仍未習慣？10招助孩子收拾心情　無痛轉換「學習模式」

暑假過得太開心，孩子的作息和學習全都變了樣，開學後要怎麼迅速收心，把走鐘的日常找回來！《網路溫度計DailyView》整理開學收心十招，幫助孩子調整狀態。



以下十大收心小撇步，希望幫助許多罹患「開學症候群」的孩子快速收心！（Canva）

從「假期模式」切換回「學習模式」！

揮別漫長2個月暑假，爸媽終於可以鬆口氣，但開心假期後，孩子是否早就作息大亂、學習的心飛了？開學後不僅要孩子早睡早起，還要恢復學習狀態，對爸媽來說又是另一個難題，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理十大收心小撇步，希望幫助許多罹患「開學症候群」的孩子，快速收心！

以下10招，有助孩子收拾心情開學！（按圖了解）



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No.10 規劃新的假期

孩子離開舒適的長假生活，內心必定依依不捨，不妨給孩子一些小期待，規劃新的假期計劃，讓孩子在苦悶的開學生活中，產生對下一次假期的盼望，因而產生上學動力也是一個收心好方法。

No.9 均衡飲食

飲食對於身體和心理健康都很重要，開學應告別寒暑假每天大吃大喝的日子，避免攝取過多的垃圾食物、含糖飲料，加速恢復上學好狀態。台灣營養師陳嫚羚於Facebook發文建議，可以多補充色胺酸、Omega-3脂肪酸、維他命C、B雜以及鋅、鎂，藉此提升免疫力與專注力。她提醒，每日還需要注意充足飲水，飲水量以體重乘以30ml計算，有網友表示，「感覺很有效」、「感謝提醒」。

No.8 回顧假期點滴

孩子開學後，通常都會迫不及待地跟同學聊聊自己的寒暑假時光，家長不妨建議老師規劃一個活動，讓他們能盡情分享假期印象最深刻的事，有網友表示，「破冰分享活動很讚」。

此外，家長也可以跟孩子分享彼此對假期的想法，例如整理出遊照片，這些回顧不僅能讓孩子對假期有一個美好的總結，還能幫助他們在心態上更好地結束假期。透過分享感受也能拉近親子關係，一旦建立互相分享的習慣，即使到了青春期，孩子一樣會向你主動分享。

No.7 閱讀課外讀物

開學後孩子沒那麼多時間滑手機，大部分的時間要拿來唸書、準備考試，家長可以為孩子設置一個舒適安靜的讀書區，增強學習興趣。此外，閱讀課外書好處多，包括不用充電和網絡隨時可以打開看、沒有藍光傷害眼睛、還可以吸收多元知識。有網友表示，「我從兒子6個月大就開始親子共讀，直到現在要升小二，我們也愛閱讀」、「閱讀提升想像理解，相信自己有創作的能力，並製造與自己獨處的時刻」。

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No.6 練習協助家務

根據美國哈佛大學的研究，追蹤一組青少年10年，發現會做家事的青少年，比不會做家事的，未來收入增加4倍、失業率也降低約15倍。平常爸媽有不少要處理的家事，從洗碗、掃地、倒垃圾到曬衣服等等，可以在寒暑假依照孩子的年紀及能力分配任務，一方面讓他們對家庭運作有參與感，明白即使在休假中，家事仍需有人處理；另一方面是透過做家事養成孩子維持整潔的習慣。有網友表示，「來個收心操，準備開學了」、「學生要收心上課了」。

No.5 規律運動、接觸大自然

開學後都得在教室按表操課，趁着週末多到戶外走走，比如住家附近的小公園，讓自己置身在大自然的懷抱中，讓芬多精給予滿滿的療癒。此外，規律運動可以幫助孩子緩解焦慮和疲勞，如散步、瑜伽或伸展運動。運動時大腦會分泌多巴胺，那是帶給我們快樂感受的重要元素，家長和孩子可以一起培養運動習慣，一開始會感覺身體疲憊，甚至想放棄，這都很正常，一旦進入心流，就會感到通體舒暢，不僅能享受運動的樂趣，還能維持良好的體態。有網友表示，「運動收心囉」。

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No.4 設定學期目標

沒有設定目標，就無法合理分配重要資源（注意力、時間、錢），也無法為選擇排出優先順序。每學期的開始，都是一場嶄新的學習之旅，家長可以嘗試陪伴孩子訂定學期新目標，要確定是具體可行的，並按時追蹤與記錄，讓他能從中學會訂定計劃，並具體實踐，有助於孩童保持動力和焦點，減輕開學的壓力。有網友表示，「不間斷的學習很重要」。

No.3 降低使用螢幕時間

放暑假打了一整天的電玩，休息時間又拿着手機滑IG或追劇，孩子放假期間，長期用眼過度，開學後沒時間沉迷3C產品，但又產生戒斷症狀該怎麼辦？建議家長可以將小孩的手機放到別間房間充電，避免孩子有隨時拿起手機的衝動。尤其在睡前把手機放到非觸手可及的範圍，有助於大腦休息，改善睡前興奮的問題，幫助快速入眠。有網友表示，「孩子的上網真的要注意」。

No.2 準備開學用品

開學期間文具店湧入採買人潮，不少家長帶著孩子們準備用品也邊收心，還有一系列中小學生們時下最流行商品推出，搶攻開學商機。有網友表示，「鬼門終於關了」、「開學大概是家長們最開心的一天了」。家長可透過跟孩子一同採買學用品的過程，建立開學的感覺，讓學童們有要上學的心理準備。

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No.1 調整日常作息

放長假的時候，同學們容易熬夜或是睡到自然醒，但開學後卻必須早起，改變起床時間，往往會帶來不小的壓力，因此在開學前調整生活作息，試著提前上床睡覺、早點起床，將有助於改善一早上學昏昏沉沉的情況。對於暑假結束，有網友表示，「感恩所有的老師，小孩終於要開學了」、「媽媽們：終於啊終於」、「幫媽媽放鞭炮」。

（DailyView網路溫度計授權使用）

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年08月28日至2024年08月28日，共約2年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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