內地開學奇景！機械狗現身校園　幫學生搬運重物「輕鬆爬樓梯」

美國對中國大陸實施新一輪晶片封鎖措施，限制三星、SK海力士及英特爾在中國大陸生產晶片，同時撤銷這些企業先前享有的豁免權，引發中國商務部強烈反對。與此同時，中國大陸持續推動機器人科技發展，展現多元應用場景，從上海百貨公司中跳搖擺舞的西裝機器人，到浙江大學開學季協助新生搬運20公斤重行李的機器狗，這些科技應用吸引眾多市民與外國遊客關注。



在上海的一家百貨公司裡，身穿西裝背心、頭戴牛仔帽的機器人正隨著音樂節奏跳起搖擺舞，不僅能扭腰擺臀，還能做出高難度動作，表現得宛如專業舞者。現場圍滿了觀眾，許多外國旅客也紛紛拿出手機搶拍這精彩的表演。一位外國市民表示，很喜歡這些機器人，覺得它們非常可愛。

在浙江大學開學季期間，學校引入了機器狗作為接待新生的小幫手。（微博影片攝圖）

翼博特機器人首席執行官解釋，這些機器人全身有30多個關節自由度，能夠精確復刻許多複雜且專業的人類舞蹈動作。

機器人在中國大陸的應用場景越來越廣泛。在浙江大學開學季期間，學校引入了機器狗作為接待新生的小幫手。這些來自「雲深處科技」的機器狗能夠直接背起20公斤重的行李箱，並能輕鬆爬樓梯將行李送到宿舍，速度甚至比人還快。

點圖放大瀏覽：

+ 7

除了協助搬運行李，這些機器狗還能背著礦泉水和汽水在校園中穿梭，讓口渴的學生能夠伸手拿取飲料，為新生省去搬運大包小包的煩惱。同時，另一批機器狗則負責表演節目，炒熱開學氣氛。

然而，就在中國大陸積極發展機器人技術的同時，美國再次出招限制中國大陸的科技發展。美國宣布撤銷三星、SK海力士以及英特爾在中國大陸生產晶片的豁免權。

對此，中國大陸商務部表示強烈反對，認為美方此舉是出於一己之私，將出口管制工具化，這將對全球半導體產業鏈供應鏈穩定產生重要不利影響，半導體產業早已形成「你中有我、我中有你」的相互依存格局，將採取措施維護企業的正當權益。

相關文章：「出租機械狗」成商機！深圳男日賺上千人仔 最多人租來做這種事

+ 37

延伸閱讀：

台積電「護國技術」2奈米外洩 3離職工程師全遭起訴求重刑

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】