開學｜內地多地中學推「超嚴髮型禁令」捱批 家長：剪2次才合格
撰文：中天新聞網
出版：更新：
大陸多地中學在開學季頒布嚴格的髮型規定，引發社會各界熱議。
據《紅星新聞》報導，有家長表示，孩子開學前已符合「前不及眉、側不過耳」的標準，卻仍被學校認定「不合格」，前後剪了兩次頭髮才勉強通過。
點圖放大了解更多：
+16
調查發現，多所中學均在開學前發佈髮型管理規定。福建師範大學泉州附屬中學要求男生不得留長髮，前不遮眉、側不過耳、後不過頸，髮長不得超過手指寬度；女生則規定兩側頭髮不遮耳，瀏海不遮眉，過肩長髮須紮起。
針對此類規定，部分學校工作人員解釋：
此舉是為了規範行為、提升學習主動性，並「提高學生的精氣神」。
然而，這樣的管理方式在家長群體中引發爭議，有家長認為過於嚴苛：
不影響看書寫字，乾淨整潔就好。
中國教育科學研究院研究員儲朝暉指出，強制統一背後反映出傳統的「服從式」教育觀念，質疑這種做法的實際效果。他強調：
只有讓孩子的天性與能力得到充分發展，其學業表現才能達到最佳狀態。
21世紀教育研究院院長熊丙奇則表示：
學校可以對學生進行穿著打扮、文明禮儀的教育，但關鍵在於充分聽取學生、家長和教師的意見，避免「一刀切」的極端管理。
【延伸閱讀】學生「罰企20分鐘」抽搐倒地亡 老師竟繼續上課致錯過搶救時間（點擊放大瀏覽）：
+10
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】