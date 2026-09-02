《聖鬥士星矢》作者車田正美慘失46億日圓　控前員工非法挪用資金

以《聖鬥士星矢》（Saint Seiya）聞名全球的日本漫畫家車田正美，驚爆遭前員工長期挪用鉅款，車田9月2日召開記者會並提起損害賠償訴訟，指控一名前員工長達10年以上，涉嫌挪用公司資金達46億8617萬日圓（約2.3億港元）。



遭員工掏空近47億日圓

綜合日媒報導，車田表示，約2年前發現異常時，公司帳戶幾乎已所剩無幾，甚至面臨無法支付巨額稅款的窘境：「車田製作公司可能會倒閉，我車田正美本人也可能作為漫畫家垮掉。」

車田正美表示會為喜歡《聖鬥士星矢》的讀者繼續創作：

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報導表示，由於長年專注創作，車田將公司的業務幾乎全權交由這名員工處理，沒想到竟因此遭到背叛，他坦言，事件曝光初期，他根本無法相信自己竟遭信任多年的人欺騙，「與其說是憤怒，甚至已經超越憤怒，只覺得非常空虛」，「竟然有人可以為了自己的私利，毫不在乎地背叛自己所信任的人。」

車田他表示，他在漫畫與動畫產業奮鬥逾50年，從未想過發生如此嚴重的挪用事件，但他仍表示，不會因此停止創作：「為了全世界喜愛《聖鬥士星矢》、喜愛車田漫畫的讀者，我還要繼續努力創作下去。」《聖鬥士星矢》是車田正美代表作，1985年12月起在集英社《週刊少年Jump》連載，並改拍成動畫，風靡全球80多個國家。

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