日本8旬夫婦遭3少年入屋綑綁劫走千萬日圓現金　揭1人為菲律賓籍

日本靜岡縣2025年12月發生駭人搶案，一對80多歲老夫婦在家中遭3名搶匪闖入綑綁，並搶走約1000萬日圓（約港幣49.6萬元）的現金。警方經過數日追查，終於在1月4日逮捕3名17歲少年，其中一人為菲律賓籍。



靜岡縣警方1月4日宣布，針對2025年12月22日發生在長泉町的入室搶劫案，4日已逮捕3名涉案的17歲少年，罪名包括住居侵入和強盜致傷。

一對80多歲老夫婦在家中遭3名搶匪闖入綑綁，並搶走約1000萬日圓（約港幣49.6萬元）的現金。（YouTube@日テレNEWS）

根據警方調查，事發當天凌晨1時許，3名嫌犯闖入靜岡縣長泉町納米里一處民宅，以膠帶綑綁80多歲被害老夫婦的口鼻和雙手，奪走屋內約1000萬日圓現金後，迅速逃離現場。

被逮捕的3名少年皆為17歲，包括一名菲律賓籍男高中生、一名公司職員和一名泥水工，全數居住在神奈川縣。

警方獲報後調閱民宅附近監視器，並拍到3名形跡可疑的男子從車上下來，犯案後又有車輛快速駛離現場，在經過縝密的影像分析後，最終成功鎖定這3名少年。

