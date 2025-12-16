日本高中生「峇里島集體盜竊」監視器畫面曝光　專業分工手法嫺熟

日本一直以「國民素質高」而聞名世界。從街道的整潔到垃圾的分類，從排隊的秩序到公共場所的安靜，日本人為此感到驕傲，日本網民也經常以此為標準評判來日遊客。但12月初，印度尼西亞峇里島一家土產店的監控錄像，卻讓這份驕傲變成了「顏面無存」。



監控畫面中，幾名胸前佩戴黃色標識帶的日本少年在店內瀏覽商品。當店員走開後，他們互相配合，有人望風，有人迅速將衣物塞進揹包。店員察覺異樣，反覆詢問「要多少?」，但仍未能阻止偷竊。

監視器畫面曝光 日本網友：謝罪？退學了吧

+ 12

當店員再次返回時，這些少年立刻切換成「正常模式」，有人主動問價：「How much？」，為同伴爭取逃離的時間。十來件衣物，手法如此嫺熟，分工如此明確——這不是一時衝動，而是有預謀的集體犯罪。

更諷刺的是，這些少年來自京都府私立大谷高校，正在進行一場名為「修學旅行」的教育活動。修學旅行是日本教育體系中的重要傳統，被寫入教學大綱，目的是讓學生走出課堂，通過實地考察了解社會、認識世界，培養品格和責任感。但現在，這場本應培養品格的旅行，卻變成了集體犯罪的現場。

但讓這起事件真正發酵的，是社交媒體的力量。監控視頻很快在Twitter、Instagram等平台廣泛傳播，短短幾天內就引發了巨大的社會關注。視頻傳開後，日本網民立刻展開了「人肉搜索」。他們根據監控畫面中的線索——少年們胸前佩戴的黃色標識帶、揹包上的行李牙、旅行的時間節點，很快就鎖定了目標。這些特徵與京都府私立大谷中學·高等學校的12月初的印尼修學旅行高度匹配。證據鏈條清晰，調查結論幾乎無可辯駁。社交媒體上，大谷高校的名字被反覆提及。

面對洶湧而來的質疑和證據，12月8日，大谷中學·高等學校終於在官網發布了一份聲明。聲明直接承認：「12月4日，本校研修旅行中的複數學生在訪問地實施了竊盜行為，這一事實已經得到確認。」學校表示對此事「極為重視」，向被害店鋪、當地社區以及相關人士深表歉意。耐人尋味的是，學校在聲明中還特別加了一句話：「對於SNS上不確實訊息的傳播和誹謗中傷，懇請各位謹慎應對。」

這份謹慎的聲明並未平息輿論。事實上，在學校發布聲明之前，已經發生了一些讓人費解的「異常操作」。12月5日左右，監控視頻在社交媒體上開始廣泛傳播。

12月6日，大谷高校的Instagram賬號突然消失了。這個於2024年10月開設的官方賬號，原本定期分享學校生活、俱樂部等內容，也曾發布過峇里島研修旅行的相關訊息。幾乎同一時間，學校官網上的研修旅行博客也被設置為不可訪問。這些操作都發生在學校正式發布道歉聲明之前，而且學校既沒有在道歉文中解釋刪除原因，也沒有在「創立150周年紀念特設網站」上做出說明。

這些舉動立刻引發了網民的質疑。「這是想滅火嗎?」「什麼都不說就刪了，太令人失望。」不過也有人表示理解：「應該是為了避免其他無辜學生被曝光。」根據日本媒體採訪，大谷高校的工作人員在回應提問時，多次表示「除了官網公布的內容外，無法回答其他問題」。對於刪除Instagram和博客的原因，工作人員承認了這一事實，但同樣表示「無法回答更多內容」。更值得注意的是，直到12月9日，京都府主管私立高中的文教課才通過媒體報道得知此事。

事件曝光後，大谷高校的電話幾乎被打爆。學校工作人員透露：「我們接到了非常非常多的意見。」他說，絕大多數是電話投訴，學校目前處於「電話不斷響起的狀態」。

大谷高校是京都的名門私立學校，今年剛過完創立150周年。根據學校官網數據，截至2025年4月1日，學校擁有中學和高中共計1819名學生，學校以難關大學的高升學率而聞名。

但現在，因為幾名學生的竊盜行為，整個學校的聲譽遭受重創，其他在校學生也可能遭受波及。據《京都新聞》12月8日報道，學校已經告知學生：「感到不安的話，可以暫時不來上學。」

【延伸閲讀】日本「1年被偷3000億日圓」逾半賊人來自這國 Uniqlo擬辣招防盜（點圖放大瀏覽）：

+ 41

學校聲明發布後，日本網絡上的討論更加激烈。在Twitter、Yahoo日本等平台上，這起事件引發了大規模的批評和反思！最強烈的聲音，是對日本國家形象損害的憤怒。

大量網民使用了「日本の恥」（日本的恥辱）這個詞彙。有人評論道：「這起事件好像讓國際社會對日本的信任崩塔了。必須嚴懲，否則無法止住。」「這簡直是國家的恥辱，對峇里島的土產店主太對不起了。」更有人要求將學生引渡到當地接受處罰：「應該交給印尼警方處理，讓他們知道犯罪的代價。」

除了憤怒，許多網民還提出了一個更令人不安的猜測：這些學生的手法如此嫺熟，很可能不是第一次作案。「他們互相配合得太默契了，有人望風，有人下手——這手法，練過不止一回。」「這種手法，一看就是練過很多次的。我懷疑他們在日本也經常幹這種事。」這些質疑引發了更廣泛的擔憂：如果這些學生真的是慣犯，那麼學校和家庭教育到底出了什麼問題?

在日文中，偷竊行為常被稱為「萬引き」（萬引）。這個詞彙聽起來柔和許多，容易讓人忽略其犯罪本質。但正如日本媒體《周刊女性》在報道中所強調的：「『萬引』這個詞雖然聽起來輕微，但其行為是絮無疑問的『竊盜』，是貨真價實的犯罪。」這起事件中，涉事學生不是隨手拿走了一兩件小東西，而是有組織、有分工地盜取十來件貨物。這不僅僅是道德問題，更是一起性質嚴重的刑事案件。根據日本律師的分析，即使是未成年人，也可能面臨日本和印尼兩國的雙重處罰。

中國古代政治家管仲說過：「倉廩實而知禮節，衣食足而知榮辱。」這句話道出了一個樸素的真理——素質是建立在物質基礎之上。縱觀歷史，當人民陷入貧困，社會犯罪率往往上升;當國家走向富裕，公民素質通常隨之提升。沒有哪個民族的人天生素質就特別高，所謂的「國民素質」，往往是經濟發展和教育投入的結果罷了，所以，搞經濟最務實了……經濟搞好了，什麼問題都沒。

【本文獲「日本物語」授權轉載，微信公眾號：Japanch】