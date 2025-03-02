日本警員涉濫用職務　兩度闖命案現場盜走155萬現金　事後自首

歪腦筋動到亡者身上！



日本東京最近出現1宗離譜竊盜案，1名8旬獨居老翁過世後，負責調查案件的1位警員藉職務之便，潛入死者家中偷走共3002萬日圓（約155萬港元）現金。

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綜合日媒報道，東京警視廳蒲田署1名45歲警官小林元氣於今年1月31日，和上司共同調查當地大田區1位8旬獨居老翁於公寓暴斃案件。

白天調查結束後，當晚8時許，小林獨自回到命案現場，偷走現金300萬日圓（約15.5萬港元）、1把備用鑰匙。之後他食髓知味，2月4日晚間6時許，又到現場偷走2702萬日圓（約140萬港元）現金。

據報，該名老翁被發現時已經明顯死亡，檢警驗屍結果也確認，老翁之死並無可疑之處。小林可能是在調查案件期間，發現死者家中有巨額財務，因此鋌而走險盜取錢財。

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但不知何故，小林在2月23日向上司主動坦承偷錢行為，事件才因此曝光，警視廳獲報後，在3月1日逮捕對方，並尋回被盜取的全部現金。對此，警視廳表示，

「這是作為1名警察無法接受的無理行為，令人感到遺憾，我們將徹底調查案件，並採取嚴厲措施應對」



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