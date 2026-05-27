東京百萬黃金搶劫案　涉高薪招募青少年犯案　日本新型治安隱患

日本頻頻發生「匿名流動型犯罪」案件，嫌犯都是被高薪打工吸引的青少年。包括新宿酒店搶劫案、東京價值一千萬台幣（約263萬港元，下同）的黃金搶劫案，還有闖入民宅的強盜事件，都是類似犯案手法，日本警方高度懷疑，是同一個集團所為。



日本近期頻傳「匿名流動型犯罪」案件，警方陸續逮捕多名年輕嫌犯，發現這些犯罪集團透過高薪打工招募青少年從事強盜、竊盜等不法行為。東京都已有至少39人遭到逮捕，警察廳長官楠芳伸強調將徹底剷除此類犯罪集團，守護國民安全。

日本近期頻傳「匿名流動型犯罪」案件，東京都已有至少39人遭到逮捕。（截取自YouTube@TVBSNEWS01‬）

路口監視器畫面拍下搶劫案發生時，2名男子在街上扭打的過程：

上個月在日本東京葛飾區發生一起黃金搶劫案，路口監視器畫面拍下2名男子在街上扭打的過程，損失金額約5300萬日圓，超過1000萬台幣。警方以涉嫌強盜致傷罪逮捕了2名19歲男性嫌犯，並認為此案與簡稱「匿流」的「匿名流動型犯罪」有關，其中一人供稱自己是透過應徵招募加入。

類似案件接連發生，25日凌晨東京小金井市住宅區也傳出強盜事件。附近住戶表示，大概凌晨4點半左右有聽到外面有聲音，還在想附近是不是發生了什麼事。

警方調查發現，先前發生在栃木縣的強盜殺人案，以及3月在東京新宿發生的竊盜事件，這2起案件現場曾經出現過一樣顏色的車輛，懷疑是同一個集團所為。此外，東京新宿一家酒類商店的辦公室上個月也發生強盜未遂等案件，警方逮捕了6名包含20歲嫌犯在內的男子，其中部分嫌犯供稱原本預計可獲得數百萬日圓報酬。

其中部分嫌犯供稱原本預計可獲得數百萬日圓報酬。（截取自YouTube@TVBSNEWS01‬）

根據統計，在東京新宿發生的匿名流動型犯罪案件，2月至5月就有7起，都是以貴重金屬與精品店為下手目標。整個東京都已有至少39人遭到逮捕。

警察廳長官楠芳伸表示，必須抱持著徹底剷除匿名流動型犯罪集團、守護國民平穩安全生活的強烈信念。日本警察廳對於類似案件高度重視，已要求全國警方加強防範取締。

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