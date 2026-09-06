日本欲參與超遠程空戰？國防預算洩端倪　ASM-3可威脅中國預警機

【軍事】近年來，先是俄羅斯將R-37M空空導彈投入俄烏戰場遠距離擊殺烏軍空中目標，再到美國先後公開展示AIM-174B、AIM-424等「超遠程」空空導彈，超遠距空戰似乎有了成為一種潮流的趨勢，而日本最近則成了這場轟轟烈烈的「超遠距嘉年華」的最新參與者。



上月底，日本防衛省發布了令和9年度（2027財年）防衛概算要求的概要文檔，這一軍費預算草案包含了日本下一年度重點發展和採購的武器裝備與作戰系統，包括推進採購遠程對陸攻擊導彈、高超音速導彈、防空導彈系統、潛射導彈、偵察／無人機、人工智能（AI）等新鋭戰力，同樣是在這份文檔中，「確保彈藥供應」這一章節不僅確認了日本將從美國引進下一代空射反輻射導彈AARGM-ER，更是提到了「空對艦／對空導彈（ASM-3改）」，這也是日本官方文檔中首次提到ASM-3將發展對空型號。

日本ASM-3超音速反艦導彈。（YouTube@火力就是正義（資訊頻道）影片截圖）

作為一款從本世紀第一個十年開始研發的項目，ASM-3這款曾被日本自衛隊寄予厚望的超音速反艦導彈命運稱不上「十分順利」，儘管2018年官宣「研製完成」，但隨即卻出現了作為用戶的航空自衛隊對其射程不滿的傳聞，某些彈道規劃下射程僅55至100餘千米，而側面證據是它不僅沒有獲得「XX式空對艦誘導彈」的正式裝備名稱，也沒有除試驗基地外任何作戰部隊所屬F-2戰機掛載訓練的影像。到了2020財年的防衛預算中，則證實了它將直接開發增程改進型的消息，稱之為ASM-3（改），該導彈在之後被稱作ASM-3A，號稱射程可達到400千米級別，而進一步的增程改進型則是被稱作ASM-3改。

雖然三菱重工宣稱首批ASM-3A於2025年底交付航空自衛隊，但截至目前，「改」了六年的ASM-3仍沒有明確證據證實其作為反艦打擊武器出現在作戰部隊的F-2翼下，不過，它卻成為了日本「追趕超遠程空空導彈潮流」的最新載體。今年以來在岐阜基地F-2試驗機上進行的掛載試飛，也或許正與該項目有着某種關聯。

作為一種在掛載能力相當優秀的F-2戰機翼下都只能攜帶兩枚的大型機載彈藥，ASM-3A彈長接近6米，彈徑350毫米，彈重940千克，不僅超出了5米長、830千克重的AIM-174B和稍小的AIM-424，更是遠大於唯一投入過實戰的俄羅斯R-37M，有望成為世界最大空射對空武器，而相比美俄採用火箭發動機的三種導彈，採用吸氣式沖壓發動機的ASM-3，在無需反艦任務低空掠海突防的情況下，理論上能夠進一步發揮其長射程特性。ASM-3左右肋部的兩條進氣道也與歐洲MBDA「流星」主動雷達制導空空導彈布局較為類似，某種意義上成為了一種「超級大流星」。

日本ASM-3A空對艦導彈模擬圖。（YouTube@Auto Care）

外界對該導彈的判斷，大多認為其主要用於攻擊遠距離上的高價值大型目標，而非一般的戰術飛機，這也是截至目前為止超遠程空空導彈的主要作戰模式之一。比如美國「戰區」（The War Zone）網站就在報道中認為，作為特大型機載彈藥的ASM-3儘管在掛載便利性和氣動方面存在一定劣勢（沖壓發動機可能還存在飛行階段機動性不足問題），但其體積也足以容納更多燃料、更大的導引頭和戰鬥部，考慮到中國近年來建設了一支規模可觀的先進預警機機隊，嚴重壓縮了日本和其他美國盟友勢力在西太平洋的活動空間，如果擁有了這種「能從遠超常規空戰範圍的距離上」對預警機等大型目標產生威脅的武器，就能迫使預警機後撤至遠離交戰空域的位置飛行，降低機上傳感器對前方的感知能力和指揮效能。

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