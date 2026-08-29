日本急欲參與烏克蘭戰事　想撈什麼好處？合產民用無人機只是幌子

【軍事】烏克蘭使用英製無人機襲擊俄羅斯本土縱深目標，土耳其欲對烏克蘭轉移美製武器，北約給烏克蘭導彈提供精確座標，日本和烏克蘭開展無人機合作生產，俄烏衝突多國攪局，不斷試探俄羅斯底線，這會給局勢帶來怎樣的影響？西方支援的武器裝備，會改變戰事的走向嗎？日本千里迢迢也要來摻和，想要從中撈到什麼好處？對以上種種俄羅斯又是如何應對的？



8月15日，英國《星期日泰晤士報》援引烏軍匿名人士消息披露，烏克蘭軍隊在過去半年中，多次動用英國製造的無人機，深入俄羅斯本土縱深實施打擊。深入距離最遠達700多公里。

烏軍測試人員發射無人機。（央視網）

在這場越境打擊中，兩款英製無人機扮演了關鍵角色。其中最受關注的是由歐洲規模最大的軍工集團——BAE系統公司研發的「尼揚」噴氣動力無人機。這款無人機今年7月在英國的範堡羅航展上公開亮相。它翼展2.9米，航程超過241公里，具備低可探測性與抗干擾導航能力。

另一款沒有公布具體型號的英國造無人機航程更遠，超過966公里，利用彈射系統起飛，支持快速連續發射。

面對英製無人機深入俄本土的現實，俄羅斯方面迅速作出了強勢回應。8月18日，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）明確表態，俄羅斯有權將英製武器直接參與對俄領土打擊的行為，視為英國已直接參與戰爭。

面對俄方的嚴厲警告，英國方面並未踩下剎車。英國國防部重申，將繼續向烏克蘭提供軍事援助。

事實上，無人機越境打擊並非孤立事件，而是英國系統性援烏戰略的具象化表現。早在今年6月，英國政府便宣佈了一項總額高達7.52億英鎊的援助計劃，要幫助烏克蘭的工廠在2026年年底前，生產15萬架無人機、超過350枚防空導彈和雷達系統。這筆資金來自被凍結的俄羅斯資產產生的收益。

「尼揚」無人機有什麼優點 會給戰場形勢帶來什麼影響

央視新聞《軍情時間到》主持人：在過去的半年時間裏，烏克蘭多次使用英國製無人機。之前很少聽說英國製無人機，這一次在烏克蘭戰場上投入使用的英國製無人機，有什麼厲害之處？

軍事評論員張學峰：在俄烏衝突中，雙方都大量使用了比較廉價的自殺式無人機，對對方的後方目標構成非常大的威脅，而這種自殺式無人機的研製難度也不大，所以現在一些歐洲國家也開始研製這種自殺式無人機。英國的「尼揚」無人機就是一個非常典型的代表，這個無人機更精細，個頭更小，起飛重量大概是75公斤，再加上它採用了類似於飛翼的氣動布局，而且使用了一些複合材料，這樣使它的雷達反射面積比較小，對方探測起來難度非常大。另外的一個特點就是採用了噴氣動力裝置，目前公開訊息顯示它的最大飛行速度大概是每小時二百多公里，如果把它的速度進一步提高，迫使對方使用一些防空導彈攔截，也會增大對方防空導彈的消耗。

主持人：對於這次英製無人機深入俄羅斯本土進行打擊，俄方的反應非常強烈，甚至說可以視為英國已經直接參與戰爭。其實這不是第一次烏克蘭動用西方援助的武器打擊俄羅斯，為什麼這一次俄羅斯反應會這麼強烈？

軍事評論員張學峰：烏克蘭曾經使用海馬斯系統發射陸軍戰術導彈，打擊俄羅斯境內的一些重要目標，當時俄羅斯甚至動用了「榛樹」這種中程高超聲速導彈對烏克蘭目標進行打擊，表達了強硬態度。這次英國向烏克蘭援助了一些無人機，而烏克蘭使用這些無人機對俄羅斯縱深目標進行打擊，這個訊息最先由英國的媒體公開，在這種情況下，俄羅斯不可能表示沉默，另外目前正好處於俄烏雙方動用無人機、導彈，對對方的後方戰略目標進行密集打擊的關鍵時期。今年年初，烏克蘭對俄羅斯後方目標發射的無人機數量大概是每個月5000架，到了7月份這個數量上升到了2萬架以上，而且其中有大量西方援助的無人機，包括巡航導彈。在這種情況下，俄羅斯勢必要對西方發出警告，避免這樣的趨勢進一步擴大，對俄羅斯造成更嚴重的影響。

英國承諾幫助烏克蘭生產15萬架無人機。（央視網）

主持人：英國承諾要幫助烏克蘭生產15萬架無人機，這是一個什麼樣的規模？對於戰場形勢可能會帶來什麼樣的影響？

軍事評論員張學峰：單純看15萬架這個數字應該說數量非常大，但是再看它這個合同總額大概是7.52億英鎊，其中還包括向烏克蘭援助一些防空導彈。即便7.52億英鎊都用於採購15萬架無人機，單價算起來實際上只有5000英鎊，這說明了這15萬架無人機中，絕大多數都是比較小型的、微型的無人機，像多旋翼無人機、FPV自殺式無人機，這樣的話佔到烏克蘭使用量的佔比就比較少了。雖然對俄羅斯後方的目標會造成一定的壓力，但是總體來看，英國的這筆援助，對整個戰局走向的影響比較有限。

西方對烏克蘭的軍援還在升級，美製武器大量輸入烏克蘭，同時北約的情報力量也已經深入地嵌入到了烏軍的整套打擊體系當中。

8月6日的美國國會文件顯示，美國國務院已通知國會，擬將土耳其持有的部分美製武器轉讓給烏克蘭。烏克蘭《基輔獨立報》同日也報道稱，根據國會記錄，烏克蘭將接收70枚陸軍戰術導彈、12套M270多管火箭炮、2000餘枚集束彈藥、4.7萬發榴彈炮炮彈。裝備原始採購價值約2.8億美元。對此，俄外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示，美國和土耳其一邊宣稱要調解烏克蘭危機，一邊計劃向烏輸送大批進攻性武器，相當於再一次打開「潘朵拉魔盒」。

西方不僅援助烏克蘭武器裝備，還提供關鍵訊息。

當地時間8月13日，俄外交部發言人扎哈羅娃向外界披露：北約國家及其情報人員已直接參與烏克蘭針對俄羅斯本土及關鍵設施的軍事打擊。俄方援引駭客曝光的證據，指認北約專家巴特德瓦赫特（Bart De Wachter）曾多次向烏克蘭軍方提供俄羅斯本土能源設施、石油碼頭以及在航石油和液化天然氣運輸船的精確座標訊息，為烏軍無人機和遠程武器的精準偷襲提供直接導航支持。

俄方指出，烏軍自身並不具備對數千公里外動態目標持續追蹤的偵察能力。是北約利用部署在黑海及東歐沿線的電子偵察機、無人偵察機和低軌衛星星座，構成了烏克蘭「殺傷鏈」的最前端，將海量原始偵察數據轉化為可直接輸入烏軍無人機飛行控制系統的攻擊座標。

西方支援武器、情報 會改變戰事的走向嗎

主持人：土耳其準備把持有的一部分美製武器轉移給烏克蘭，包括70枚陸軍戰術導彈，12套M270多管火箭炮，2000多枚集束彈藥，4.7萬發榴彈炮炮彈，這一批彈藥對烏克蘭來說幫助有多大？

烏軍使用M270火箭炮打擊俄羅斯。（央視網）

軍事評論員張學峰：可以說戰術影響大，戰略影響小。戰術影響主要體現在地面作戰上，到目前為止，烏克蘭總共接收了大概38套海馬斯系統，以及16套M270自行火箭炮，現在土耳其一下子就給12套，佔比還是挺高的。另外土耳其提供70枚陸軍戰術導彈，之前美國也提供過一定數量的陸軍戰術導彈，這些導彈對俄羅斯靠近前線的一些重要目標、高價值目標構成了非常大的威脅。但是總體來看，它提供的這些彈藥很難改變地面作戰的趨勢，所以說戰略影響小。另外一點，這些武器彈藥由於裝備的時間比較長，可靠性會降低，有可能導致未爆彈率進一步提高。

主持人：西方現在給烏克蘭的援助不僅僅是在彈藥方面，也包括情報上的支持。北約的專家給烏克蘭方面提供關於俄羅斯一些關鍵設施的精確座標，怎麼看這方面的幫助？

軍事評論員張學峰：北約對烏克蘭的情報援助作用，甚至不亞於它對烏克蘭提供一些重要武器裝備的作用。烏克蘭的情報優勢源於北約，因為北約有大量的衛星，數百顆衛星對俄羅斯進行偵察監視，所以在2022年到2023年，有多個俄羅斯的重要指揮所遭到了打擊，俄羅斯的將軍出現更多的傷亡。包括像美國以及北約的很多偵察機長期在東歐上空飛行，甚至有時候在黑海上空飛行，也會實時監視俄羅斯軍隊的進展，特別是對俄羅斯防空系統進行偵察、定位，把相關的訊息綜合之後，可以建立數據庫，幫助烏克蘭去干擾、打擊俄羅斯的地面系統。

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主持人：按照俄羅斯方面的說法，北約對烏克蘭的情報援助已經成為烏克蘭「殺傷鏈」的最前端。對於北約的這一套偵察體系，俄方有什麼樣的應對方式？

軍事評論員張學峰：應該說北約確實給俄羅斯出了一道難題，目前來看俄羅斯主要採取相對被動的防護方式，主要是加強自己的無線電頻譜管控，比如新的指揮設施的建立，要和無線電通信系統隔離開，避免對方有效定位指揮系統、指揮所。從2023年到現在，俄羅斯的指揮所遭到打擊的頻率在降低，說明俄軍一直在改變改進方法、作戰手段。另外一點就是加強偽裝防護，包括不斷對一些重要系統進行機動轉移，提高生存能力，避免在某一個陣地待太長時間，對方定位之後遭到打擊。

北約對烏克蘭戰場的介入深度在不斷突破紅線，而這場衝突的外溢效應也在持續的擴散。

2026年8月4日夜至5日凌晨，俄軍對基輔州布羅瓦雷大型物流園區實施了猛烈的空襲。幾天後，豐田烏克蘭公司證實，其倉庫在空襲中徹底坍塌，庫內物資全損。對於此輪打擊，俄羅斯國防部通報稱，俄軍使用陸基高精度武器和遠程攻擊型無人機對位於基輔市和基輔州用於生產、存儲和運輸無人機零部件的物流配送中心實施了大規模打擊。

今年4月，烏克蘭防務公司首席執行官親赴東京，遞交了在日本建廠生產軍用無人機的方案。7月初，日方明確回應將在本土建立生產線，量產烏克蘭無人機。7月18日，俄副外長魯堅科（Andrey Rudenko）將日烏無人機合作定性為「公開敵對行為」，並警告稱：

所有支持烏克蘭軍工的設施，都是俄軍的「合法打擊目標」。

除了軍工合作，早在今年5月，日本防衛省就首次向北約對烏克蘭安全援助和訓練機構派遣了4名現役自衛隊軍官，防衛大臣小泉進次郎直言，此舉是為了「掌握俄烏戰場新型作戰方式和經驗」。

日本在資金援助方面也投入巨大，是全球對烏援助總額排名前列的國家。截至2026年初，日本對烏克蘭的援助總額已超過150億美元。

面對一個在軍事上不斷向西方靠攏、屢次觸碰紅線的日本，俄羅斯用行動表明了自己的態度。8月13日，俄羅斯總統普京首次登上南千島群島的伊圖魯普島進行視察。8月20日，俄太平洋艦隊在計劃內演習中對南千島群島沿岸附近的靶標實施了導彈打擊。

日本對參與烏克蘭戰事興趣極大 想要從中撈到什麼好處

主持人：8月初俄軍在對烏克蘭基輔的襲擊當中擊中了豐田在烏克蘭的倉庫，而且這個時間點正好跟日本發布新版《防衛白皮書》的時間高度重合，這是個巧合嗎？

軍事評論員張學峰：這是多種因素疊加的結果，之前俄軍對烏克蘭後方目標的打擊很少涉及物流設施，但是在今年7月中旬左右，烏克蘭開始使用無人機對俄羅斯的一些物流企業倉庫進行打擊，特別是野莓公司重要的物流中心進行打擊。在這種情況下，俄羅斯也開始對烏克蘭的一些重要物流中心進行打擊，其中就包括了豐田公司相關倉庫的物流中心。另外俄羅斯對一些涉日倉庫進行打擊，恐怕也是對日本頒佈新版《防衛白皮書》的一種回應。日本發布新版《防衛白皮書》，大肆渲染俄羅斯的威脅，可以說要把俄羅斯作為日本發展軍力的一個「墊腳石」，那麼在這種情況下肯定會引發俄羅斯的不滿。

主持人：日本現在對參與烏克蘭戰事表現出極大的興趣。現在烏克蘭跟日本聯合生產無人機幾乎已經是板上釘釘的事情，7月初的時候日方就回應說要在日本本土量產烏克蘭的無人機，怎麼看日本和烏克蘭之間在無人機生產上的合作？

日本與烏克蘭聯合研製無人機。（央視網）

軍事評論員張學峰：雙方宣稱合作生產無人機最初打的是生產民用無人機的幌子，但實際上現在已經有相關的訊息披露，日本和烏克蘭正在聯合研製生產一些攔截型無人機，主要用於攔截對方的自殺式無人機，下一步肯定也會聚焦發展攻擊型無人機，這會帶來兩個結果。第一，會進一步強化日本自衛隊的進攻作戰能力，打擊範圍進一步拓展。其次，如果說雙方聯合生產一些無人機，有可能會反哺烏克蘭。之前日本的「防衛裝備轉移三原則」，禁止它向衝突地區提供殺傷性武器裝備。下一步它通過第三方或者通過其他手段，向烏克蘭提供雙方合作生產的自殺式無人機，就意味着它實質上進一步突破了所謂的「防衛裝備轉移三原則」，日本的武器出口再不會受到任何限制。

日本和烏克蘭聯合生產無人機，日本不僅僅是想幫助烏克蘭，更重要的是想借機發展自己的進攻性武器生產能力，以及包括擴大武器出口。

主持人：8月13日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）登上了南千島群島當中的伊圖魯普島，這是第一次，而且8月15日是日本無條件投降日，怎麼看這個時間點？

軍事評論員張學峰：這個時間點到訪南千島群島，首先是對日本表達不滿，高市早苗上台之後，執行了一系列的強硬路線，渲染俄羅斯的威脅，強化和烏克蘭的合作，頒佈了新的白皮書。但在俄羅斯看來，它的主要精力在烏克蘭方向，實際上並沒有對日本採取一些過激的行為，在這種情況下日本不斷向俄羅斯施加壓力，很顯然引發了俄羅斯的不滿。恰逢日本戰敗投降81周年，在這種情況下，俄羅斯是在提醒日本不要忘記自己的戰敗國身份，不要忘記自己的戰敗國義務，不要搶奪世界反法西斯戰爭的勝利果實，不要挑釁甚至顛覆由《開羅宣言》《波茨坦公告》和《日本投降書》等文件所支撐的戰後國際秩序。

武力解決不了根本矛盾，持續的對抗只會帶來更多的損失與動盪。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。



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