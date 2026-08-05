美軍快速猛禽遇東風導彈恐變「燒雞」　為何中國快速威龍無這弱點

【軍事】首飛14年後，殲-20（暱稱「威龍」）終於在珠海航展上對公眾靜止展示了。人們不禁調侃道：「過於落後，可以展示。」



放在全世界任何其他地方，殲-20都在先進戰機行列。但在中國航空科技突飛猛進的今天，南北六代已經在天空翱翔，南北無殲直接拉上長安街接受檢閲，「才第五代」的殲-20似乎確實有點「過於落後」了。不過在可預見的將來，殲-20依然是中國空軍的頭號主力，也是任何潛在敵手的頭號威脅。

殲-20戰機首次進行靜態展示。（央視軍事）

中國空軍的頭號主力殲-20戰機▼▼▼

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空軍的戰鬥力和生命力在於寬域機動。全域到達，全程作戰，這才是「首戰用我，用我必勝」。但戰機中隊異地部署興師動眾，不是換一個地方起飛就完事的。曾經有一個時候，南方的殲轟-7參加國慶閲兵，需要地勤和器材提前半年用火車拉到北京，開始準備。現在當然沒有那麼極端，但殲-20的快速部署依然是重要的問題。

美國空軍更早重視這一問題，提出「快速猛禽」（Rapid Raptor）計劃，將F-22戰機與C-17運輸機「打包出動」。最早的「快速猛禽」方案是1架C-17與4架F-22配合出動，向符合條件的前沿機場遠程臨時部署。C-17攜帶必要的燃油、彈藥、維修器材，以及約40人的指揮控制和地勤保障人員，本身也通過簡易設施作為4架F-22在地面的「加油站」。後來「快速猛禽」發展到不同規模的組合，如6架、8架、12架F-22，C-17的數量需要相應增加，提高「快速猛禽」部署的靈活性。

「快速猛禽」組合在一個前進機場部署後，可以在缺乏現有支援設施的情況下，作為最小戰鬥單位快速投入戰鬥，控制一片空中戰場。但部署時間不宜超過幾天，然後立刻轉移，避免長期在外、暴露目標、遭到打擊，也避免長期在簡陋條件下部署可能造成的額外磨損和系統失修。短期部署後，可以直接到下一個前進機場展開和部署，應對緊迫任務；也可以回到主要基地整補，尤其是補上在前進機場期間因陋就簡的檢修。

「快速猛禽」的目的是在大戰的條件下，用「神出鬼沒」的小編隊來避開固定於主要機場的大編隊容易受到集中打擊的問題，在分散和流動部署中尋找生存力。但分散部署不等於孤軍奮戰，在網絡化指揮控制下，依託速度、航程和武器射程，「快速猛禽」可以實現分兵集火，將碎片化的兵力重新凝聚成強大的戰鬥力。

這當然是以西太平洋為基本戰場想定的。西太平洋最大的軍事地理現實是距離遙遠，基地數量少，敵手強大。即使把現有空軍基地滿容量部署，美國空軍依然嫌實力不足。還要有大量基地閒置，供「快速猛禽」在其間流動部署，這是不切實際的。

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即使存在這樣的基地，也高度脆弱。在戰時，所有已知機場（不管是否軍用）都將置於嚴密的衛星和長航時無人機的全時監視之下。有「快速猛禽」進駐的話，慢說幾天，幾小時就會被發現。然後就是火箭動力的無偵-8或者剛在93閲兵中露面的噴氣動力的無偵-X飛越詳查，提供精確、實時的目標性質和方位數據，然後就該火箭軍的彈道導彈發威了。

要不提前引起注意，也避免過度攤薄防空力量，這樣的基地平日並無高端防空，更不可能有加固機堡。由於缺乏足夠的編內運力，也要避免動靜過大、早早引起不必要的注意，「快速猛禽」不大可能自帶防空力量。這樣，在「快速猛禽」部署期間，基地缺乏有效的防空，露天停放的飛機成為易受打擊的軟目標。F-22和C-17一旦在停機坪上受到東風16、17和巡航導彈甚至低成本巡飛彈的招呼，「快速猛禽」就成「快速燒雞」了。

即使有漏網之魚，存在未能及早查明的進駐之敵，一旦投入戰鬥，也能根據出現地點和區內已知機場，迅速查明出動機場。在第一島鏈內，不存在中國不知道的機場。公路跑道也無法掩人耳目，在衛星普查中容易發現。高速公路通常會沿河流、山包、村鎮而自然彎曲起伏，要是大段高速公路「無緣無故」地橫平豎直，兩頭兩側也「莫名其妙」地留出大量淨空，這很可能就是公路跑道了。然後和其他已知機場一樣處理。

換句話說，「快速猛禽」設想不錯，但對美國空軍來說，在西太平洋並不能起到想象的作用。但它山之石，可以攻玉。「快速猛禽」可以變身「快速威龍」，而且有大用。

「快速猛禽」是因為預設戰場的威脅壓力太大，只能通過分散流動部署來提高生存力而存在的；「快速威龍」則是針對戰場建設缺口，需要分散流動部署來適應戰場新現實或者建立新的戰場方向。兩者的初衷和結果都不一樣，只有分散流動部署相同。

中國幅員廣大，周邊環境複雜，變數眾多。空軍作為全域到達、全程作戰的軍種，在保家衛國中具有特別重要的地位。戰機的航程越來越長，也增強了空軍的全域性。但前進部署依然是必要的。

在逼近敵手的地方部署，在政治上顯示決心，在軍事上縮短反應時間，在作戰上增加可投放彈藥量，在保障上也降低遠程部署的磨損和油耗。但這需要有預設設施的前進基地。

有效的空軍基地需要完備的燃油、彈藥、維修和指揮通信設施，最好還有加固機堡。工程搶修能力也必不可少，可在遭到打擊的時候迅速恢復戰鬥力。這樣的預設基地可接納較大規模的前進部署，但初始投資和維持開支很大，在政治上也比較敏感。

中國與周邊國家發展睦鄰友好關係。必要的地區基地屬於主權宣示，無可非議，但過度的戰場建設既容易引起鄰國的不安，也無必要。

「無必要」只是針對一般情況，遇到突發情況，還是有必要的。這就是「快速威龍」的時刻，在需要增援的方向臨時部署一個或多個「快速威龍」單位。

比照「快速猛禽」，4架殲-20和1架運-20可以組成一個「快速威龍」單元，最好還搭配4架無殲，有人的五代機與無人的六代機相配合，可以用五代機打六代機的仗，威力倍增。

高度先進的無殲是中國空軍的獨特優勢。美國空軍正在競標的兩種CCA在飛行性能上只能與二代機（米格-17、F-86等）相對應，也只做得到中等隱形。洛歇馬丁（Lockheed Martin，又譯洛克希德・馬丁）臭鼬工廠新透露的「維克蒂斯」（Vectis）依然只是「較高端」無人作戰飛機，在隱形方面大大增強，但依然不要求超音速，背部進氣口也決定了做不到高機動。相比之下，93閲兵中的兩種無殲都達到六代機標準：全向隱形、深度穿透、超巡、高機動，領先幅度不言而喻。

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中國國土不比西太平洋，廣泛建設民用機場符合經濟發展需要，只是平時不作軍用而已，所以足夠數量的備選機場是存在的。民用機場有適當的燃油供應，但不會有彈藥和指揮控制設施，工程搶修能力也不超過應對惡劣天氣所需，這些是可以臨時運進的。

與「快速猛禽」不同的是，「快速威龍」對短期部署、頻繁轉移的必要性不大，這不是因為敵對威脅太大而分散流動，而是為戰場填空補缺而分散流動。小編隊部署是因為現有設施簡陋，不便承接大編隊。警衛和防空力量也可以隨後開進。

國土防衛型「快速威龍」」配屬的運-20在部署期間會很忙碌。必要的彈藥、維修和工程保障器材、指揮控制設施和配備人員都需要隨同運入，然後可能需要後續的穿梭運輸再行補充。民用機場的燃油容量只夠日常航班出動，戰鬥消耗會大得多，也需要運-20補足缺口。

在這裏，運油-20可能更加有用。運油-20保留了一定的貨運能力，正好用於「快速威龍」的運輸功能。但空中加油能力極大提高了殲-20的遠程戰鬥能力和留空能力，可以等效為戰位上更多的有效數量。

2025年空軍航空開放活動和長春航空展開幕，運油-20A和殲-16編隊通場亮相。（新華社）

與歐美加油機相比，運油-20具有獨特優點。這是從運-20發展而來的，天然具有野戰機場起飛、降落能力，容易從中小民用機場的低標準跑道運作，哪怕設計標準只是針對支線客機的運作。歐美加油機從大型客機發展而來，只有從大型機場的高標準跑道才能運作的。

在戰時，地區的主力機場依然是定海神針，但這些部署了「快速威龍」的前進機場極大擴展了空軍的戰場控制能力和反應能力，作用不可低估。在雲貴高原、青藏高原、新疆等邊遠地區，在東南沿海的島嶼上，都有用武之地。

在南海島礁機場，「快速威龍」甚至可能成為主要部署模式。這些島礁戰略地位重要，但面積小，容量小，支援不易，「自帶乾糧」的「快速威龍」反而是最為適宜的部署方式：

按需部署，快進快出。

防空和警衛可由臨時部署的戰艦協助解決。

另一種「快速威龍」應用方式是「遠征模式」。中國奉行積極防禦原則，這不能理解為單純的國土防衛作戰，還應該包括超越國境的自衛反擊戰。在自衛反擊中，隨着地面部隊的推進，會有機場落入控制之中，這也成為「快速威龍」的候選部署地，只要跑道還能用（包括簡單搶修後能用），「自帶乾糧」的「快速威龍」就能部署。

「快速威龍」的臨時基地是否會發展成為容量和出動率更高的常駐基地，需要視情決定，那也需要運入更多的工程力量和器材，已經超過「快速威龍」的範疇了。但「快速威龍」的搶先部署、搶先形成戰鬥力的能力依然十分重要。

這也可以擴大到海軍陸戰隊奪取敵佔島嶼的情況。與南海島礁類似，這時防空和警衛同樣需要臨時調動戰艦協助完成。

進一步擴展思路，「快速威龍」還可以用於第一島鏈的自衛反擊戰。在統一祖國的戰爭中，第一島鏈國家可能主動、被動地捲入，統一之戰未必侷限於台海。在這樣的情況下，通過新奪取的機場將力量投射範圍極大擴展，是打贏和鞏固第一島鏈自衛反擊戰成果的剛需。

類似地，自衛反擊戰不限於第一島鏈，歷史上就有過對印度、對越南的自衛反擊戰。「快速威龍」模式同樣適用。

中國空軍殲-16戰機經過跑道。（新華社）

在遠程維和作戰中，「快速威龍」也可發揮作用。中國維和部隊在聯合國的指揮下，通常在缺乏空中支援的情況下，遠涉重洋深入險境。得到數量不多但威懾力強大的空中支援後，實力大增，既增強維和部隊的自衛能力，也有利於維和任務的完成。在大部分情況下，殲-10C或者殲-16對維和作戰就足夠了。

在友好但缺乏支援設施的遠方機場，殲-10C或者殲-16得到伴隨的運-20的支持，可以形成獨立、有效的作戰單元，但會需要維和部隊提供警衛和防空。

確實，「快速威龍」只是泛指，殲-10C、殲-16、殲-35A都有成為「快速威龍」成員的資格，完全看需要和可用的作戰資源。

但運-20是所有組合中的關鍵。這是中國最重要的戰略、戰術空運能力合一的大型運輸機，既具有戰略運輸機的載重量和航程，又具有戰術運輸機的野戰機場運作能力。運-20正在大量生產，換裝渦扇20的全規格版成為新下線的主力。中國空軍對運-20的需求本來就非常大，運油-20是新增需求，「快速威龍」更是額外需求。在某種程度上，運-20的可用數量才是「快速威龍」可行性的關鍵。在這方面，中國產能值得期待。

「快速威龍」，大有可為。

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