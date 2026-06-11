日Coser產後暴肥28kg　減肥1年半扮春麗極吸睛　瘦身對比驚呆網民

日本知名Coser（角色扮演玩家）「Souu」（@Souu_cos）近來在社交平台X分享了減肥歷程，她透露自己先前因為經歷生產，體重一度飆升至人生巔峰的78kg，但靠著長達約1年半的堅持與努力，成功狠甩28kg。在她大方秀出驚人的瘦身前後對比圖後，掀起網友熱議。



Souu過去因扮演各類角色及高超技術而聞名，主要活躍於格鬥遊戲與RPG等角色扮演領域。她透露，自己的體重曾飆到78kg，加上「容易發胖的體質」且愛吃的性格，飲食管理對她而言十分痛苦。

日本Coser「Souu」（X@Souu_cos）

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Souu表示，她的瘦身核心主要建立在「飲食管理、重量訓練、有氧運動」，除了逐步將配菜改為高蛋白與低油脂的食物、將平日的主食白飯換成糙米飯，還堅持多吃蔬菜，並大幅減少攝取高鹽分與重口味的食物。

此外，原本深受圓肩、內臟脂肪與皮下脂肪等問題困擾的她，也透過持續的重訓與姿勢改善，讓視覺效果變得更加完美。Souu透露，在這段約1年半的漫長歷程中，她會透過為自己設定明確的階段性目標，來維持持續前進的動力。

日前Souu拍攝了經典格鬥遊戲《街頭霸王6》（Street Fighter）中角色「春麗」的精美Cosplay照片，讓她忍不住感動直呼「自己真的非常努力」。前後對比圖一曝光，立刻吸引許多網友討論：

「妳真的太努力了...希望妳能為自己感到驕傲並過得開心」

「這真是太了不起了！看到這種對比圖，讓我也有了想努力減肥的動力，我會把它當作激勵自己的目標」

「哇！我非常佩服妳付出的奉獻、努力與自律，姐姐妳真的太酷了！」

「太厲害了！這份努力太令人讚嘆，真的好漂亮，而且我一直都很期待看到妳的照片」



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