深圳麥當勞爆食安問題　員工拿餐盤反覆按壓垃圾桶　官方急回應

近日，有網友在社交平台上發布視頻稱，麥當勞（McDonald's）深圳龍華富士康店店員將店內餐盤放入垃圾桶多次按壓垃圾。



不少網友擔心麥當勞的環境衛生問題，還有人表示，自己在其他分店也看到過類似行為，有評論稱：「會消毒也不應該拿餐盤壓垃圾吧。」

食客拍下員工用餐盤多次按壓垃圾 現場畫面曝光：

針對此事，涉事分店工作人員回應稱，目前所有餐盤進行了全面的清潔與消毒，涉事員工已安排休息，後續會嚴格按照公司規定處理。

該分店工作人員還表示，涉事員工行為不符合麥當勞操作規範，該員工5月底6月初入職，入職時有做相關培訓，目前已向全體員工重申垃圾清潔消毒及餐盤使用規範。

後續麥當勞官方回應稱，收到反饋後，我們第一時間核實，視頻中員工的行為不符合麥當勞的操作規範，我們對此深表歉意。

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該餐廳的所有餐盤已再次進行全面清潔與消毒，我們也向全體員工重申清潔垃圾箱操作規範及餐盤使用規範。

官方表示，將進一步強化餐廳的日常管理與員工培訓，嚴格落實各項操作標準，努力為每一位顧客提供安全、衛生、舒適的用餐環境。

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