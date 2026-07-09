台中炸雞店員工腳踩雞皮嗨喊「幫它去角質」　網民罵翻店家急致歉

超噁！台灣台中市太平區一家炸雞店員工7月8日深夜在網絡分享腳踩整桶「雞皮」的影片，並笑稱「我在幫雞皮去角質」，影片曝光遭網友罵翻，店家急發聲明指出，影片中的雞皮為報廢食材，並非販售商品，影片中的員工已遭開除。台中市食安處說，已完成錄案，將派員前往稽查。



根據影片內容顯示，廚房地上擺放一桶桶剛處理好的雞皮，一名員工裸露上半身，腳踩雞皮，還對鏡頭嗨喊「我在幫雞皮去角質、去角質、去角質」，還喊「好冰喔！」、「好爽喔！」。

員工上身半裸腳踩雞皮 全程眉飛色舞歡呼：

+ 2

這段影片被網友轉發至Threads，遭網友炎上，有網友質疑：

「為什麼現在人都喜歡把會被炎上的東西發上網」

「常常叫他們外送（外賣），再也不吃，噁爆」

「太噁了，還好我沒吃過這家」



經查，影片中的員工社群已關版，店家被一星負評灌爆，更被網友惡搞改名「用腳踩炸雞專賣店」。

店家在7月9日凌晨急發聲明表示：「影片中之雞皮為報廢食材，並非為販售商品。 據了解該名人員因自認知『反正是報廢品沒關係』，突生一時新奇好玩的錯誤想法，錄製該誤導大眾之影片，且該影片遭到惡意公開流傳，造成社會大眾誤解與不安，對於此次事件造成消費者的極度不安與困擾，我們深感抱歉。」

延伸閱讀：大阪酒吧女店員「口吐奶製咖啡」 網民怒批：日本何時變這麼低俗

+ 10

店家指出，已處置太平二店負責人，影片中員工已依法終止勞動契約立即開除並啟動法律訴訟，且加強要求全體員工個人行為，並主動聯繫、全力配合主管機關稽查與調查。

台中市食安處表示，若稽查發現業者有不符合食品良好衛生規範準則，將責令限期改善；屆期複查仍未改善者，將依食安法最重罰2億元（台幣，約5千萬港元）。民眾如發現店家食安疑慮，可檢具照片、影片等事證向台中市政府陳情整合平台檢舉。

延伸閱讀：

豪雨停班吃不到壽喜燒...顧客怒留1星負評 店家回嗆掀萬人力挺

20歲後半數人有長！身上小紅點會變癌？皮膚科醫：別嚇自己

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】