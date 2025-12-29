東京居酒屋女店員「徒手抓客人食物偷吃」影片瘋傳　動機惹眾怒

日本東京都港區田町一間居酒屋多名女員工自拍惡搞影片，在上菜前竟集體徒手抓取客人的餐點，塞進嘴裏食用，疑似是想刻意減少餐點份量，讓顧客可以早點離開。



事後該段影片遭瘋傳炎上，甚至連店家都被肉搜出來，在社群平台引爆眾怒。

日本一間居酒屋多名女員工在工作間偷吃客人餐點，甚至還拍片上傳網絡。（X@deathdolnote）

待出餐的料理遭到污染 員工得意向鏡頭展示：

+ 1

根據曝光影片顯示，有數名女員工聚集在出餐工作區，其中一人率先動手，一把從盤中抓起即將送給客人的餐點，並塞進嘴裏，其他員工見狀不但沒有制止，反而有樣學樣跟着一起偷吃，工作枱上多份準備出餐的料理都遭到污染，一群人還得意地對着鏡頭展示。

這些員工事後更將拍下偷吃過程的影片上傳至Instagram限時動態，隨即被網友上傳至TikTok與X平台，而白目員工的個人帳號也被公開。事後網友根據線索，找出店名與店家地址，但是業者目前尚未對此做出回應。

據了解，員工們這項惡劣行為背後的動機，是希望透過減少餐點份量，讓客人快速用餐完畢提早離開。影片曝光後在網路上掀起軒然大波，網友紛紛痛批：

「已經違反食品衛生法了吧」

「什麼餐廳就有什麼員工，主管們到底在幹嘛」

「我以後再也不要去學生打工的店」

「老闆可以告員工妨礙業務了」



延伸閱讀：日式料理店客人No Show！逾萬元魚生等高級食材報廢 後續更激氣

+ 10

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】