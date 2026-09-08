年薪百萬晚晚失眠！半導體工程師陷「金手銬效應」　醫生提4招KO

年薪百萬是每名打工仔的夢想，但沉重的工作壓力隨時成為噩夢。台灣新竹科學園區（竹科）1名45歲資深半導體工程師，年薪含股票分紅超過400萬新台幣（約100萬港元），但面對高壓工時、績效評鑑和年輕後輩競爭時，工程師開始出現嚴重失眠、胸悶心悸、胃食道逆流等症狀，甚至每逢周日晚上就會感到強烈焦慮和恐慌。



雖然工程師身心俱疲，甚至多次萌生離職念頭，但想到每個月龐大房貸、子女私校學費、尚未到手的限制型公司股票等，令他無法鼓起勇氣辭職，最終在家人陪同下前往身心科門診求助。



新竹身心醫學診所院長周伯翰醫師分析，這是典型的「金手銬效應」（Golden Handcuffs），企業透過高額薪酬、績效分紅等誘因留住人才，但當員工對工作失去熱誠，甚至身心透支，高額待遇和隨之膨脹的生活開銷，往往反過來成為心理枷鎖，令員工無法辭職，同時無法保持熱誠工作。



台灣竹科1名45歲資深半導體工程師，年薪含股票分紅超過400萬新台幣（約100萬港元）。（AI生成圖片）

周醫生同時分析，45歲正值科技從業人員的生涯轉折點，體力和專注力開始陷入生理自然衰退，如果同時承受極端績效壓力和無法脫身的無力感，交感神經便會長期處於過度亢奮的「戰或逃」（Fight or Flight）狀態。久而久之，大腦皮質與下視丘-腦下垂體-腎上腺軸（HPA軸）功能失調，容易導致自律神經失調，以及慢性疲勞症候群，病情嚴重，更會惡化成重度抑鬱症或恐慌症。

人父工程師面對高壓工時、績效評鑑和年輕後輩競爭等多重困擾。（AI生成圖片）

面對「金手銬效應」困境，周醫生提出「4大建議」，協助打工仔解開無形心鎖：

1. 重新盤點「生活財務水位」



過高的固定支出是「金手銬效應」的主因，建議定期檢視家庭財務，適度降低非必要開銷，同時建立6至12個月的安全準備金，降低對單一高薪工作的依賴度與恐懼感。

2. 練習「心理下班」與價值重新排序



在工作和自我認同之間劃清界線，高薪是勞務報酬，並非個人價值的唯一量尺，下班後切斷通訊軟體干擾，將重心放回健康、家庭或個人興趣。

工程師開始出現嚴重失眠、胸悶心悸、胃食道逆流等症狀，甚至每逢周日晚上就會感到強烈焦慮和恐慌。（AI生成圖片）

3. 擬定「退場或轉型時間表」



設定具體「止蝕位」，例如再任職1至2年，領完關鍵分紅，立即轉任顧問或減低工作量，一旦有明確的倒數目標，大幅減輕遙遙無期的無力絕望感。

4. 及早尋求專業身心醫療協助



如果連續出現2周以上嚴重失眠、情緒低落或身體不適，切勿單憑意志力硬撐，透過精準身心評估、自律神經檢測、心理諮商或適當藥物與非侵入性腦刺激治療，可以有效修復大腦疲勞，重拾生活平衡。

（華人健康網）