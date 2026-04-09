打工仔自曝「壓力大就看機票」解壓　引網民共鳴：效果勝過護身符

近期不少人將旅行視為紓壓方式，一名網友在社群平台發文幽默提醒「你不能一心情不好就在看機票」，短短一句話意外引發廣大共鳴，吸引逾3萬人按讚。



許多網友紛紛留言自嘲，笑稱自己「到年底前已背了三張機票，好像能撐到那時候」、「機票就像廟裡求來的護身符」，但也有人理性指出，「出國是免稅不是免費」，掀起熱烈討論。

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一名網友在Threads上發文分享，自己只要心情低落時，就會不自覺打開機票網站瀏覽航班資訊，原本只是想隨意看看價格、轉換心情，卻往往越看越心動，甚至萌生立刻出國的衝動，因此忍不住發文提醒大家，「不能一心情不好就在看機票」，引發不少人共鳴。

貼文曝光後，竟引來85萬瀏覽次數，大量上班族爆共鳴，不少人直呼旅行開銷雖不小，但能有效紓解工作壓力：

「機票跟廟裡求的護身符，效果是一樣的」

「身上沒有機票會活不下去」

「身上沒有幾張機票沒動力上班」

「心情好跟不好都要看機票」

「我以為只有我有這個問題，沒想到好多人都會」



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也有人認為購買機票本身就是療癒過程：

「這是最快解決心情不好的方法，買完就可以一直期待到出國那天」

「我只有坐在飛機上的位置才會心情好」



不過，也有部分網友持不同看法，直言瀏覽機票未必能真正療癒心情，反而可能帶來反效果，有人苦笑表示「看了卻沒買，心情反而更差」，也有人提醒「出國是免稅，不是免費」，認為高漲的機票價格讓人望之卻步，甚至坦言「看完價格後心情更不好」，也有網友幽默表示，比起關注波動劇烈的股市，「還不如看機票比較開心」，各種真實心聲引發討論，也反映現代人透過旅行紓壓的矛盾心理。

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