打工仔嘆每日兩點一線零社交　醫生解畫「非孤單」　網民淚崩共鳴

現代人工作忙碌，不少人下班後只想回家休息，放假也寧願獨自度過。一名網友近日在Threads發文表示，自己每天過著上班、下班、回家的「兩點一線」生活，除了工作外幾乎沒有任何社交活動，休假也總是一個人，不禁好奇「這樣的人是不是其實比想像中還多」。貼文曝光後引發大批網友共鳴，更釣出精神科醫師留言表示，這樣的人其實比想像中多：「這不是孤單，而是安靜與平和」。



原PO透露，自己的生活相當單純，每天工作結束後就直接回家，平時幾乎沒有聚會或其他社交活動，即使到了休假日，也多半獨自度過。有時她會懷疑，是否只有自己過著這樣的生活，因此發文詢問其他網友，沒想到貼文迅速吸引逾萬人按讚。

示意圖（Unsplash@Chetan Hireholi）

許多網友紛紛留言：

「+1沒有任何社交，下班和休假就癱在床上聽劇，聽直播，看小說，這樣的生活自己覺得舒服且滿意」

「我也是每天都一個人生活，常常覺得自己已經被月老、上天遺忘了」

「我也都是獨來獨往，不是工作加班，就是休假宅在家」

「蠻好的不是嗎？簡單就是福」

「不用迎合任何人，也不用聽不想聽的話，舒服透了」



一名在便利商店工作的網友表示，超商工作每天需要面對形形色色的顧客，相當消耗體力與心力，因此下班或放假後，除了陪伴家人，只想待在家裡休息、徹底放空，不願再安排額外的社交活動。有不少中高齡網友則分享，隨著年齡增長，對人際關係及生活方式的看法也逐漸改變：

「40歲以前喜歡揪朋友聚會熱熱鬧鬧，45歲以後越來越喜歡獨處的寧靜感」

「年紀越大越覺得社交真的很耗心力 ，現在我不喜歡去找別人，也不喜歡別人來找我」



貼文也吸引一名精神科醫師留言，他表示，過著類似生活的人其實比想像中多，這樣的生活模式未必代表孤單，反而可能是一種安靜與平和，畢竟追求快樂的多巴胺會衰退和戒斷，要追求平靜才會長久。一個人選擇減少社交，不代表沒有朋友，而是在保護自己的能量及人際界線。他認為，真正讓人難受的往往不是獨處本身，而是誤以為全世界只有自己正在獨處：

一個人生活，不等於沒有價值，能把平凡的日子過得安穩，其實也是一種能力。

一名作家表示，人際互動需要付出成本，會消耗很多心理能量，而多數人往往沒有意識到這其實是一種勞動。他指出，職場人脈往往建立在地位、權力或利益之上，人們往往不得不維持各種關係，即使個性不合也必須因工作需求而持續往來。然而真正的朋友應該是在自己陷入不利處境時仍願意陪伴的人，不需要太多，有三位值得信賴的朋友就已經十分足夠。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】