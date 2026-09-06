夫婦豪宅度假遇「按摩池吸力陷阱」致雙亡　14歲子女隔天驚見雙屍

英國一家四口赴西班牙度假，沒想到旅途中卻發生悲劇。48歲男子派翠克（Patrick Tobin）與51歲妻子托馬西娜（Thomasina Tobin）入住西班牙東部一處豪華別墅，兩人疑因按摩池故障產生強大吸力，被困在水中不幸身亡，直到隔天才被年僅14歲、16歲的子女發現。



綜合外媒報導，這家人8月22日抵達西班牙瓦倫西亞（Valencia）附近的庫列拉（Cullera），入住每周租金約2000英鎊（約2萬港元）的豪華別墅，準備展開為期2周的家庭度假。然而，夫妻倆疑似在入住幾天後發生意外。當時2名子女正在別墅頂樓房間睡覺，後來才發現父母雙雙倒在按摩池中，據信夫妻死亡時間距被發現約12小時。

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警方目前初步調查認為，兩人可能是因按摩浴缸發生故障，遭遇「吸力陷阱」意外。這種罕見事故可能發生在按摩池或游泳池排水口，當排水系統產生強大真空吸力時，人體、頭髮或衣物可能遭吸附並困在水下。

調查人員推測，當時托馬西娜可能先遭吸力困住，派翠克則試圖下水救妻，最終兩人都未能脫困。法醫檢查發現，夫妻身上都有擦傷與痕跡，按摩池內混濁的水中也驗出血跡。當地消息人士指出，兩人的死因可能與急性壓力及體力耗竭引發的心臟驟停有關。不過，實際死因仍有待進一步調查確認。

警方已排除他殺可能，現場沒有強行闖入的跡象，附近監視器畫面也未發現可疑情況。針對疑似故障的按摩浴缸，相關單位已在事故發生後檢查3次，近期也有專家進入別墅查看，進一步釐清設備是否出現異常，以及夫妻倆當時遭遇意外的確切經過。

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