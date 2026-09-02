自閉童遭警「嚇走」赤腳逃亡1小時倒斃　執法儀巧合「停止錄影」

英國南安普敦一名14歲男孩近日不幸身亡，母親指控警方上門調查時的處置方式，可能讓患有自閉症與心臟疾病的兒子受到極大驚嚇。據了解，警方當天敲門、拍窗並呼喊男孩名字，少年隨後赤腳從家中逃出，約1小時後倒臥住家附近巷弄，救護人員緊急搶救仍宣告不治。



據《太陽報》（The Sun）報導，事件發生於6月21日上午11點多，警方前往Binstead Close一處住宅，調查附近公園一宗疑似掌摑事件。母親香農 (Shannon) 表示，利奧·格爾 ( Leo Gurr)當時其實已被證實不是涉案者。沒想到警方到家門口後不只按門鈴，還敲門、拍打窗戶並呼喊他的名字。正在家中的利奧受到驚嚇，隨即從後門衝出去，甚至連鞋都沒穿，兩名弟弟也在屋內目睹這場混亂。

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香農接到警方聯絡後趕回家，約10分鐘後才抵達。她表示，警方告訴她只是想和利奧聊聊、提供一些「建議」，她也向警方說明兒子受到驚嚇，應該等他冷靜後就會回家。然而，這名母親當時完全不知道，兒子其實已經跑到住家後方。直到中午12點17分左右，路人才發現利奧倒在距離住宅數百公尺的地方，趕緊叫來救護車。

更令人揪心的是，鄰居隨後跑來敲門告訴香農：「我覺得你家孩子正在接受心肺復甦術。」她衝到現場時，只看到醫護人員圍著兒子，而地面露出一雙白襪，才注意到利奧逃跑時根本沒穿鞋。當天天氣炎熱，現場有人拿水協助降溫，醫護人員則持續進行CPR搶救。香農說，她親眼看著救護人員努力搶救，直到下午12點29分，利奧仍被宣布死亡。

香農認為，兒子的自閉症讓他面對突發刺激時可能出現強烈的「戰或逃」反應，而心臟疾病更讓她擔心情緒壓力帶來的風險。利奧數個月前曾在騎電動滑板車時遭小巴撞倒，之後被診斷出心臟問題，並被納入醫療照護計畫。母親表示，相關計畫已提醒情緒壓力及腎上腺素可能誘發嚴重心臟問題，因此她認為警方應該更謹慎處理。

另一個讓香農耿耿於懷的，是警方身上的執法記錄器。她表示自己看過部分影像，畫面中可以看到警員敲窗、呼喊利奧名字，甚至拍到屋內情況，但之後攝影機疑似停止錄影。她因此質疑，利奧逃跑前後究竟發生了什麼。警方則表示，當時到場時無人應門，也沒有資訊能確認利奧是否人在屋內，執法記錄器的使用情況亦已納入審查，相關警員之後依程序離開。

目前利奧的確切死因仍等待驗屍官調查，尚不能確認死亡是否直接由受到驚嚇引發。漢普郡警方表示，案件已轉交獨立警察行為辦公室（IOPC）評估，警方內部審查也沒有發現涉事警員犯罪或不當行為。IOPC同樣認定沒有必要進一步調查。不過警方仍針對兩名警員安排額外培訓，而香農則沒有打算就此結束，她表示將繼續向獨立監督機構提出投訴，只希望最後能弄清楚事件真相。

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