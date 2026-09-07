日本校園七大不可思議之一　半夜流血淚去圖書館的「二宮尊德像」

說起日本的靈異故事，絕對繞不開校園七大不可思議，在這之中有著包括「廁所花子」、「晚上的第十三個階梯」等等，都是我們耳熟能詳的怪談。在這之中，卻有一則經典怪談由於時代的演進，正逐漸從現代社會中消失，今天，就讓我們來看看這則「會走動的二宮尊德像」吧。



一半夜便會開始走動的校園石像

在日本的校園之中，經常會見到一名揹著薪柴，手拿著書的小孩石像，石像所代表的人物為二宮金次郎（二宮尊德），他是日本江戶時代後期的農政家、思想家，一生致力於農業的技術普及與村藩的改革復興。他在年幼時為了幫母親維持家計，白天砍柴、晚上編織草鞋，且一面勤勉的讀書學習，振興了家道中落的家族，為了感念與鼓勵學生，因而廣設他背著薪柴讀書的石像。

二宮尊德像（Instagram@shigeruhata24）

點擊查看網民分享的二宮金次郎像相片：

+ 2

而這尊二宮尊德像，在不知不覺之間竟成為了校園中的不可思議之一。

傳說是這樣的，相傳二宮尊德像就跟二宮金次郎一樣非常喜歡讀書，但身為石像的他，怕大辣辣地走進圖書館會嚇到學生，所以都選擇在無人的半夜走下台座，並前往圖書館閱讀自己喜愛的書籍，這就是「會走動的二宮尊德像」傳說。

知名怪談的背後，存在著日本小學時的共同記憶

在日本各地都流傳著「會走動的二宮尊德像」怪談，這些怪談隨著地域或許有著各自的不同，但通常都包含會前往圖書館借書與還書，眼睛會留下血淚或發光以及在回到台座上時有著雜技般的動作等等。這之中最重要的是，他對於人類並沒有任何危害，純粹是一則展現二宮尊德勤勉印象的神祕怪談。

為什麼這則怪談會如此知名呢，這或許是因為「二宮尊德像」是許多日本人之間的共同記憶。由於日本在校園廣設二宮尊德像，讓許多人在提到這則怪談時，都會聯想到自己童年時，佇立在校園一角的石像，也讓這則怪談能夠流傳甚遠，甚至多了一絲的真實性。

「會走動的二宮尊德像」正面臨消失的危機

但隨著科技的演進，這則怪談卻面臨消失的危機。由於智慧型手機在現代社會逐漸普及，就連小學生都是人手一隻智慧型手機，但在這個現象的反面，也產生了名為低頭族的族群，甚至造成了社會問題，不只大人，低頭族在小學生之間也並不少見。

為了改善學生邊走邊使用手機的情形，許多學校選擇將校園內的二宮尊德像撤除，因為他背著薪柴邊走邊讀書的景色，與低頭族有著似有若無的類似形象。現在校園內的二宮尊德像，正逐漸從邊走邊讀的畫面，轉變為坐著讀書的形象，隨著時間的推移，人們對二宮金次郎像的印象也會產生轉變吧。

儘管如此，「會走動的二宮尊德像」怪談目前依然是日本人學生時期的共同記憶之一，也是他能夠流傳甚廣，為人所知的最大原因，各位讀者們還喜歡這則怪談嗎？

延伸閱讀：7旬漢撿帽墮「詛咒鬼湖」溺亡 32年奪200命 水下還藏著一座小鎮

+ 6

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】