日本恐怖姥捨傳說｜把「無用老人」揹上山丟棄　孝子心軟救了全國

不知道大家是否聽說過日本的「姥捨」傳說呢？



那是一段讓人感到悲傷的傳說，在這個傳說裡面，在古代社會中較無生產力的老人會被自己的子女揹去山上後拋棄，藉此來降低社會及家庭的負擔。今天就讓我們來針對這個傳說進行探討吧！

今村昌平導演的電影《楢山節考》將「姨捨山」傳說搬上大螢幕，獲得國際高度評價。（《楢山節考》劇照）

「姨捨山」傳說竟來自於日本長野縣？

在長野縣的官方網站中，就針對這個地名及當中的傳說進行介紹。這個故事主要講述當時有一位非常討厭老人的國王，而這位國王下令要將所有60歲以上的老年人遺棄到山中。

而就在某個兒子揹著母親上山，準備完成遺棄之舉，途中母親一路折下樹枝作為記號。當兒子不解詢問時，母親卻淡然答道：

因為太晚了，怕你回家時迷了路。

兒子聞言當然潸然淚下，最終將母親給揹回了家。

而在後來，這個國家遇到了一個從鄰國拋來的難題。鄰國是這麼說的：「請用灰來編織一個繩子。如果做不到，我們就要攻打你們的國家。」為此國王非常煩惱，便下令在全國尋找有智慧的人。而男子將這件事告訴了自己的母親，母親回答說：「用鹽水浸泡過的稻草來編繩子後，再把它燒成灰就可以了。」男子照著母親的話去做，成功製作出了灰繩，並獻給國王。

然而，鄰國這次卻又提出了另一個難題：「請把線穿過一顆有著彎曲孔洞的珠子。」這次男子又詢問了母親，母親則回答道：「在其中一個孔周圍塗上蜂蜜，然後從另一側的孔放入綁著線的螞蟻就好了。」男子將這個方法轉告給國王，順利完成了難題。接著鄰國是這麼說的：「既然這個國家有如此聰明的人，我們是不可能贏的。」便放棄了進攻。國王非常高興，將男子召到城裡說：「我要賞賜你，想要什麼儘管說吧。」

男子這時下定決心，將自己的母親還活著的事實，以及這兩道難題都是由母親解決的實情說了出來。而國王也為此感到老人是充滿智慧及寶貴的存在，從此再也沒有去讓國民們拋棄老人。

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是空穴來風 還是真有其事？

在那資源匱乏的年代，許多時候人們無法獲得穩定的食物來源。那麼，是不是真的有可能類似於「姥捨」傳說中所發生的故事呢？根據日本思想史學者「古田武彥」前往長野縣當地放光院長樂寺的調查，確定了這只是一個虛構的故事，也讓人不禁鬆了一口氣。

或許在當時，這樣的難題經常困擾著人們。也因此才會有上面提到的故事，讓當時社會的人們能夠重視老人們的智慧，進而不要留下令人感到遺憾的故事。

據「姨捨山」傳說，兒子最終將母親揹回家，沒丟棄在山上。（《楢山節考》劇照）

舊故事在新時代的意義

隨著日本社會邁入超高齡化時代，姥捨山的傳說再次受到關注。不少文學與影視作品，如今皆以此為題材進行現代詮釋。其中，今村昌平導演的電影《楢山節考》更將這段故事搬上大螢幕，獲得國際高度評價。片中對「孝」與「棄」的質問對現代人而言也依舊尖銳又真實。

在今天的日本乃至於台灣都面臨高齡化，姥捨山也不再只是過去的殘酷傳說，而是當代社會的一道難題。在醫療進步、壽命延長的背景下，我們更需思考該如何來建立與高齡者的互相尊重與照護共存的社會體制。

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