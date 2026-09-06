日本恐怖「巨頭オ」傳說　廢村夜遇搖晃逼近大頭怪　離奇路牌成謎

你有聽說過關於「巨頭オ」的都市傳說嗎？「巨頭オ」是一則在2006年的2ch靈異版上由網友投稿的一則親身經歷，並在2018年時引起了網路的熱烈討論，讓我們趕緊來一探究竟吧。



山路旁的詭異路牌與廢棄村莊的不明生物

2006年，一名匿名用戶在2ch的靈異版上發表了一篇文章，並表示這是他的真實經驗。他表示自己在幾年前，曾經想要前往一個過去旅行時去過的小村莊，由於當時那間旅館的接待非常親切且無微不至，讓他突然想要再前往當地一次。

下定決心的他，很快便找了一個連假開車上路，他在到了村莊附近後，附近卻沒有任何指示牌，只有一個寫著「巨頭オ」的標示。儘管他覺得有些奇怪，卻仍然依照指示前進，卻發現那個村莊早已經荒廢，而且他的眼前，出現了一群奇怪的「不明生物」，他們頂著異常巨大的頭顱，左右搖晃的向他逼近，受到驚嚇的他，連忙倒車離開了村落，對照地圖後，發現該處確實是以前去過的村莊，但究竟發生了甚麼，他不敢想，也不會再去此處了。

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都市傳說成為現實，一則貼文引起熱烈討論

這則貼文在發布當初，並沒有任何更加詳細的說明，究竟「巨頭オ」是什麼，村莊究竟發生了甚麼事，甚至「オ」究竟是被破壞的村亦或者是表示方向的箭頭等等，都沒有任何的解釋。再加上同一名投稿者在當天，又投稿了其他完全不同風格的靈異故事，也讓這篇貼文被認定為創作文，討論的熱度也很快消散。

直到2018年，一名叫做「みぃ団長」的網友在推特上發布了幾張照片，表示自己在經過鹿兒島的山路時，看見了一條從未看過的路徑，上面寫著「巨頭オ」，並詢問網友這究竟是哪裡。貼文一發布，網友很快就想到了這則10幾年前的都市傳說，並在網路上掀起了熱烈的討論。

關於「巨頭オ」推測四起，成功打響名聲

有些人認為都市傳說真正走進了現實，10幾年前的貼文確實是該名網友的真實經歷，有些人認為這是推主造假，也有些人認為那些人是因為罕見疾病而遭到隔離，更有人前往疑似現場的地方，表示並沒有看到類似的標語牌。不論真相究竟為何，這則推特確實打響了這則都市傳說的名聲，也讓世界又多了一起未解謎團。

《巨頭オ》被翻拍成電影，更多預告片內容：

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由於疑似發現地點的熱度，讓這則都市傳說也被收錄進朝里樹的著作「日本現代怪異事典」，成為一起知名的都市傳說。2026年8月20日，電影公司FINE FILMS宣布準備將「巨頭オ」翻拍成電影，讓這起流傳在網路上的都市傳說，以全新的解釋躍上大螢幕。

究竟「巨頭オ」是一則虛構的都市傳說，還是必須透過特定的條件才能進入的村落，至今都有各種不同的說法，各位讀者對於這起都市傳說，又有甚麼樣的看法呢？

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