《黑神話：鍾馗》遊戲爆身世考證！鍾馗竟是唐代寒門才子蒙冤悲劇

鍾馗傳統凶神的形象，掩蓋了他悲情遭遇！今年8月20日上午10時，遊戲科學發布《黑神話：鍾馗》首支15分鐘實機演示，首次展示主角戰鬥與部分劇情片段。片中鍾馗沒有怒目獠牙，不再是廟會年畫裏那張猙獰紅臉，穿上一身長衫，發招收招乾淨俐落，劍氣隱入幽暗夜色，打破了大眾對鍾馗的固有認知。



不過，這段演示影片仍只是「開發中版本」的片子，沒有道出鍾馗更多身世細節。這位世人眼中面目可憎的捉鬼之神，真身其實是飽讀詩書、個性剛烈、懷才不遇的唐代寒門才子。殿試蒙冤、血濺金鑾殿的經歷，造就了他的傳奇神話。而唐玄宗夢遇鍾馗驅邪、畫像鎮宅的民俗，流傳至今，鍾馗的形象核心，從來不是那張嚇人驅鬼的惡臉，而是替底層百姓伸張正義、對抗世間不公的讀書人骨氣。



「遊戲科學」發布《黑神話：鍾馗》15分鐘實機演示影片。（《黑神話：鍾馗》實機演示影片截圖）

片中鍾馗無怒目獠牙，一身長衫，發招收招乾淨俐落，劍氣隱入幽暗夜色。（《黑神話：鍾馗》實機演示影片截圖）

片中鍾馗無怒目獠牙，一身長衫，發招收招乾淨俐落，劍氣隱入幽暗夜色。（《黑神話：鍾馗》實機演示影片截圖）

遭奸臣迫害應舉受挫？寒門秀才血濺金鑾殿

鍾馗故事有兩條傳統說法，一條見於北宋沈括《夢溪筆談·補筆談》：唐玄宗夢中遇鍾馗，鍾馗自稱「武舉不捷之士」，誓為陛下除盡天下妖孽；玄宗驚醒病癒，召畫聖吳道子據夢繪像。另一條則見於《唐逸史》（明代陳耀文《天中記》引述）與北宋高承《事物紀原》：鍾馗是終南山人，唐高祖武德年間應試不第，觸殿階而死，朝廷賜官袍厚葬。

至於大眾熟知的戲劇化細節，則多出自清代劉璋小說《斬鬼傳》等後世演義，描述鍾馗一路過關斬將，作《瀛洲待宴》五首文章冠絕全場，本可登科，豈料主考官卻以他豹頭環眼、鐵面虬髯的相貌發難，硬生生抹去名次。多讀了十幾年聖賢書，等來的竟是當庭嘲弄。鍾馗不願討好求饒，轉身狠狠撞向殿前白玉石階，鮮血噴濺，當場氣絕。

鍾馗感念聖恩，誓為陛下除盡天下虛耗妖邪。（《黑神話：鍾馗》實機演示影片截圖）

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這裡有一處流傳甚廣的常見誤解：朝廷當時賜予鍾馗的並非後世常見的「紅官袍」，而是「綠官袍」。據《事物紀原》記載，鍾馗是「賜綠袍以葬之」；而在北宋郭若虛《圖畫見聞志》中，吳道子所繪的第一幅鍾馗像更是「衣藍衫」，即唐代士人未得第或平民常穿的青藍色解袍（襴衫）。現代人印象中的紅官袍，是後世民間道教取「朱砂能辟邪」之意演化而來的結果。從藍衫到綠袍，再到紅袍，鍾馗身上那件袍子，本身就是一層層民間想像堆疊而成的。

鍾馗感念聖恩，誓為陛下除盡天下虛耗妖邪。（《黑神話：鍾馗》實機演示影片截圖）

唐玄宗驪山染疾夢鍾馗：吳道子御筆畫聖背後的開元除邪傳奇

這段血色傳奇，在唐玄宗朝走向神話。據《補筆談》所記，玄宗於開元年間在驪山講武後染上瘧疾，病重高燒一個多月不退，某夜他夢見寢宮多了1隻小鬼，身穿紅短褲，偷走貴妃楊玉環的紫香囊和皇帝的玉笛，繞殿奔逃。玄宗發不出聲、動彈不得。陰影處一陣狂風席捲，一個戴帽、穿藍色破舊官袍、袒一臂的大鬼衝出來，一把揪住小鬼，摳出雙眼整隻塞進嘴裏嚼碎吞下。

鍾馗感念聖恩，誓為陛下除盡天下虛耗妖邪。（《黑神話：鍾馗》實機演示影片截圖）

唐玄宗嚇得厲聲喝問，大鬼躬身施禮，聲線悲涼：「臣乃終南山落第進士鍾馗。因應試不第，觸階而亡。蒙朝廷賜官袍厚葬，臣感念聖恩，誓為陛下除盡天下虛耗妖邪。」玄宗驚醒，瘧疾奇跡痊癒。皇帝隨即召來吳道子，憑口述細節畫出《鍾馗圖》，並將此事昭告天下。民間後來興起除夕與端午張貼《鍾馗圖》辟邪鎮宅的風氣；「遊戲科學」將鍾馗的故事深度改編，搭建出《黑神話：鍾馗》的世界觀。

現代人印象中的鍾馗身穿紅官袍，是後世民間道教信仰中取「紅能辟邪」之意演化而來的結果。（網上圖片）

民間為何要拜醜鬼？ 他斬向的是世間不公

民間畫像刻意將鍾馗畫得面目可憎，其實是用「以毒攻毒」嚇退小鬼。古代官場黑暗，底層百姓在陽間求告無門，只能將對司法公正的渴望，寄託給這位曾親身經歷過最高級別冤屈的陰司執法者。中國民間文藝家協會學者分析提到，鍾馗形象的核心本質是讀書人的骨氣。

鍾馗揮劍斬殺小鬼，刺向的卻是朝堂奸邪與人間不公。（《黑神話：鍾馗》實機演示影片截圖）

鍾馗成驅魔大神 疑源自古代驅鬼辟邪法器「終葵」

「終葵」是指古代用於驅鬼辟邪的木槌（椎）法器，是頭部粗大的捶擊工具，古人在驅鬼的儺儀中以此物來擊打邪祟。明清學者如顧炎武與趙翼考證後，認為後世民間信仰中的驅魔大神「鍾馗」是由「終葵」的諧音和人格化演變而來。

實機演示裏那套沉穩且充滿克制的劍法，精準再現這種性格底色。鍾馗揮劍斬殺小鬼，刺向的卻是朝堂奸邪與人間不公。他絕非嗜血怪獸，而是1個遭逢極致不公後，依然選擇鎮守世間的悲情讀書人。