冤案實錄｜《重器》藍本佘祥林案謎團：無名女屍是誰？真兇是誰？

改編自真實案件的內地劇《重器》，其中一個故事框架來自湖北的「佘祥林案」，講述1名男子因「殺妻」被判監15年，最終因妻子「亡者歸來」，活生生地現身而沉冤得雪。然而，劇集為了聚焦主角的命運轉折，隱去了現實案件中最讓人脊背發涼的細節：既然「被害人」張在玉沒死，那麼在1994年4月11日，在湖北省京山縣雁門口鎮呂沖村，那座冰冷水塘裡撈上來的女屍到底是誰？當所有人都在為冤案昭雪歡呼時，那個面目全非、被鈍器重創並沉入水塘的無名女性，徹底淪為歷史檔案裏的幽靈，真兇卻始終逍遙法外。



張在玉失蹤3個月後，呂沖村村民在村口的水塘中發現1具嚴重腐爛的女屍，其後被誤認是張在玉。（《重器》電視劇截圖）

水塘驚現嚴重腐爛女屍 生前曾受鈍器襲擊造成傷勢

時間倒回1994年1月，湖北京山縣雁門口鎮內，患有精神障礙的女子張在玉突然失蹤，其丈夫佘祥林四處尋找無果。3個月後，呂沖村村民在村口的水塘發現1具女屍，屍身浸泡在水中多天，已經嚴重腐爛，面部特徵早已無法辨認。經法醫初步檢測，死者為女性，身高約155厘米，生前曾受鈍器襲擊造成傷勢，死亡時間在2個月以上。

除了張在玉的家屬，還有另1家來自附近鄉鎮的人也在現場痛哭，認定死者就是自己走失的女兒。（AI生成圖片）

據《每日新報》的調查報道，女屍出水當天，圍觀人群擠滿水庫邊，現場有2家人在嚎啕大哭、搶着認領屍體。除了張在玉的家屬，還有另1家來自附近鄉鎮的人也在現場痛哭，認定死者就是自己走失的女兒。調查人員採信張家的辨認結果，在未經DNA檢測下，就將無名女屍認定是張在玉，佘祥林隨後被當作疑犯拘捕，而另一家來認屍的人家，就這樣無聲無息地消失在公眾視野裏，身份未再獲追查。

在冤案揭穿後，張在玉的哥哥張在生後來憶述，當時屍體浸泡過久已經變形，髮型與身材雖然像妹妹，但死者穿着的衣服根本不像，而他知道妹妹曾剖腹生產，身上應有刀疤，但當時親屬根本沒有機會去驗證屍身是否有刀疤。

髮型與身材雖然像妹妹，但死者穿着的衣服根本不像張在玉。 張在玉的哥哥張在生憶述

物證與筆錄前後矛盾 多處疑點未予調查

除了身份辨認流於表面，針對這具女屍的物證採集過程更是錯漏百出。據《新京報》回顧案件詳情的報道，當年湖北省高院在審查案卷時就曾提出質疑：警方指稱被告用蛇皮袋裝着石塊將女屍沉入水塘，但現場採集與取樣紀錄嚴重脫節。現場勘驗日期是4月16日，但採集蛇皮袋的紀錄卻寫着4月17日；屍體於4月20日下葬，警方卻宣稱在下葬後才拿到裝石塊的蛇皮袋。省高院曾因「證據不足、事實不清」退回案件，但關於女屍本身的重要物證等種種疑問，最終都在破案壓力下全部被忽視。

現場採集與取樣紀錄嚴重脫節。（AI生成圖片）

證據不足、事實不清。 省高院曾退回案件

真相沉入水底：32年後仍無法確認女死者身份

至2005年3月底，張在玉突然帶着山東籍的新丈夫和孩子回到雁門口鎮。據內地媒體報道，警方通過DNA鑑定確定了張在玉的身份，佘祥林隨後獲釋。張在玉的「復活」洗清了佘祥林的罪名，但那具無名女屍是誰？兇手是誰？該宗命案的調查再無寸進。

2005年3月底，被認定已死的張在玉（圖左）突然回到雁門口鎮。（網上圖片）

張在玉的「復活」，令佘祥林洗脫殺人罪名。（網上圖片）

據《中國新聞周刊》分析，案件重啟後，警方試圖重新核查無名女屍的真實身份，京山縣公安局曾計劃開棺採集骨骼DNA，但由於技術條件與專家行程安排，相關行動一再拖延。《新京報》對京山縣公安局的行動作出後續報道，警方雖能獲得無名女屍的DNA數據，但因國家當時尚未建立完善的DNA資料庫，故無法確認女屍身份。

當所有人都在為冤案昭雪歡呼時，那個面目全非、被鈍器重創並沉入水塘的無名女性，徹底淪為歷史檔案裡的幽靈。（AI生成圖片）

至2026年，這宗腐屍兇案已經過去32年，1994年水塘邊的案發現場早已面目全非，周邊鄉鎮當年未報案的失蹤人口線索也全部斷絕，法醫報告證實死者生前曾遭鈍器重創，案件有他殺棄屍之嫌。當電視劇《重器》將焦點放在冤案平反時，現實中那具無名女屍，至今沒有名字、沒有歸處，而殺害她的真兇則依然逍遙法外。