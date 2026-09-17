路蘭《奧德賽》史詩解析：英雄狂言惹海神　漂流10年回家鄉復仇記

英雄的落難與重生，往往始於一瞬的狂妄自大。



「25歲，沒穩定工作，沒確定方向，正處在我的奧德賽時期。」



2026年2月春天，小紅書、抖音、微博充斥上數以十萬計以「#奧德賽時期」的自況，情況引發網上熱潮。到了7月夏天，大導演路蘭（Christopher Nolan）新作《奧德賽》上映即爆紅，這段流傳3000年的荷馬史詩，從社交平台上的自我解嘲，變成暑期檔最賣座的銀幕奇觀。截至9月13日，《奧德賽》全球票房累計16.85億美元（約131.4億港元），超越《侏羅紀世界》，成為環球影業114年來最賺錢的一部作品。



《奧德賽》情節可謂一波三折：特洛伊戰爭立下赫赫戰功的奧德修斯（Odysseus），因凱旋後的傲慢惹怒海神，短短一句狂言，將半個月歸鄉路變為10年顛沛流離。他歷經船隊盡毀、隊友死亡、孤身漂流與長年困居孤島；他捨棄永生機會、頂住重重生死關卡，最終歸國清算亂局、重奪王位，寫下最跌宕的返鄉與救贖篇章。



奧德修斯口出狂言惹怒海神，半個月歸鄉路變為10年顛沛流離。（《奧德賽》電影預告片截圖）

奧德修斯歸家時已經過去20年。（《奧德賽》電影預告片截圖）

特洛伊戰爭剛贏 為何英雄轉眼惹來大禍？

故事要從特洛伊（Troy）戰爭說起。伊薩卡（Ithaca）國王奧德修斯靠「木馬計」攻破城池，帶領12艘戰船載滿戰利品歡天喜地回家。途中他們停靠在1座島嶼補給，沒想到這裏是獨眼巨人波利菲莫斯（Polyphemus）的地盤。巨人將幾名船員活生生摔死吃掉。奧德修斯沒硬拼，他拿出美酒灌醉巨人，趁其大睡時用燒紅的木樁狠狠刺瞎巨人的單眼，再帶手下躲在羊肚子底下溜出洞穴。逃生過程堪稱完美。

奧德修斯靠「木馬計」攻破城池。（《奧德賽》電影預告片截圖）

奧德修斯與船員誤闖獨眼巨人波利菲莫斯的地盤。（《奧德賽》電影預告片截圖）

偏偏船駛離海岸那一刻，勝利衝昏他的頭腦。他站在船頭朝岸上狂笑大喊：「記住，刺瞎你的人是伊薩卡國王奧德修斯！」這句話直接惹來滅頂之災。獨眼巨人的父親是海神波塞冬（Poseidon）。盲巨人向天空詛咒，波塞冬隨之暴怒。滔天巨浪傾瀉而下，將原本半個月的歸途，變成一場綿延10年的海上浩劫。

奧德修斯口出狂言惹怒海神，半個月歸鄉路變為10年顛沛流離。（《奧德賽》電影預告片截圖）

連環骨牌式的海上地獄：12艘戰船全覆滅？

得罪海神後，厄運像骨牌一樣排隊襲來。船隊先是漂流到食蓮人島，船員吃了迷幻植物後失憶不想回家，奧德修斯只能用繩子將他們硬捆回船上。接着，風神好心送他1個裝滿逆風的皮袋，只放出西風送他回家，只要不打開就能順風歸鄉。結果在船隊遠遠看見伊薩卡的岸邊炊煙之際，貪婪的船員以為袋裡裝有金銀財寶，悄悄解開皮袋。狂風呼嘯而出，直接將船隊吹回大洋深處。這一吹，吹進萊斯特律戈涅斯食人巨人族的領地，懸崖上的巨人們推下巨石砸碎戰船，像串魚一樣把船員串起來生吃。12艘船瞬間只剩奧德修斯的旗艦僥倖逃脫。

12艘船瞬間只剩奧德修斯的旗艦僥倖逃脫。（《奧德賽》電影預告片截圖）

孤單的戰船漂落到女巫喀耳刻（Circe）的島嶼。女巫用藥水把手下全變成豬，奧德修斯靠天神給的草藥解毒，拔劍逼女巫把手下變回人類。喀耳刻被他的勇氣折服，指引他深入冥界向死者求預言。在陰冷黑暗的冥界，奧德修斯見到先知，也看到死於非命的戰友阿伽門農與阿基里斯的亡魂。

孤單的戰船漂落到女巫喀耳刻（Circe）的島嶼埃阿亞。女巫用藥酒把先遣隊變成豬；奧德修斯靠神使荷米斯給的仙草摩呂（moly）解毒，拔劍逼女巫把人變回原形。喀耳刻被他折服，留他在島上住了一年，之後指引他深入冥界向死者求預言。

重回陽世後，死亡考驗接踵而至。面對歌聲會誘人撞礁的海妖塞壬（Siren），奧德修斯用蜂蠟堵住所有船員的耳朵，並命令手下把自己死死綁在桅杆上，硬生生頂住魔音誘惑，成為唯一聽過塞壬歌聲還能活着的凡人。隨後戰船駛入雙怪海峽，左邊是大漩渦卡律布狄斯（Charybdis），右邊是六頭海怪斯庫拉（Scylla）。奧德修斯咬牙做出殘酷選擇：避開漩渦，選擇右邊，親眼看著6個手下被海怪一口咬住半空吞下。

奧德修斯咬牙做出殘酷選擇：避開漩渦，選擇右邊。（《奧德賽》電影預告片截圖）

所有人都以為熬過最險惡的關卡便能看見曙光，沒想到最後的毀滅早已悄然降臨。在太陽神赫利俄斯（Helios）的島嶼，糧食耗盡的船員趁奧德修斯離隊祈禱，違抗警告屠殺太陽神的聖牛。宙斯（Zeus）隨即降下雷霆劈碎最後1艘戰船。全船人員沉入大海全軍覆沒，只有奧德修斯抱着船桅與龍骨捆成的殘骸，在風浪中漂流9天生還。

全船人員沉入大海全軍覆沒，只有奧德修斯抱着1根木柱，在風浪中獨自漂流生還。（《奧德賽》電影預告片截圖）

絕世神女送長生不老 他為何每天坐在海邊痛哭？

九死一生的奧德修斯漂流到海仙女卡呂普索（Calypso）的島嶼俄古癸亞。神女許下承諾：只要他願意留下來當她的丈夫，就能長生不老。奧德修斯被困整整7年，他白天坐在海岸邊朝着故鄉的方向痛哭，夜晚則與神女同床。對他來說，沒有家園、妻子與自我尊嚴的永生，不過是一座裝修精美的監獄。他寧可像普通凡人一樣衰老死亡，也要搭上破木筏回老家。

最終，智慧女神雅典娜（Athena）向諸神求情，宙斯派神使荷米斯傳令，卡呂普索不得已放他離去。

上百名貪婪貴族圍堵在宮殿裡，揮霍着奧德修斯的家產，逼迫王后佩內洛普改嫁。（《奧德賽》電影預告片截圖）

乞丐國王重返家園：一弓12孔的終極屠殺

離家整整20年，故鄉伊薩卡早已淪陷。上百名貪婪貴族圍堵在宮殿裡，揮霍着奧德修斯的家產，逼迫王后佩內洛普（Penelope）改嫁；兒子特勒馬科斯（Telemachus）孤立無援。在女神幫助下，奧德修斯化身為衣衫襤褸的老乞丐混入宮中。

王后迫於壓力提出考驗：誰能拉開奧德修斯留下的複合重弓，並一箭穿過12把斧頭的孔眼，就嫁給誰。全場強壯的求婚者試了個遍，連弓弦都無法拉開，老乞丐接過重弓，輕鬆拉滿，箭矢精準穿過12個斧孔。下一秒，他鎖死大門，褪去乞丐偽裝。箭箭到肉，上百名叛亂貴族被射殺在宴會廳裡，鮮血染紅地板。經過20年流血與漂泊，奧德修斯洗淨身上的血跡，重新抱緊妻子，拿回自己的王位與人生。

王后迫於壓力提出考驗：誰能拉開奧德修斯留下的複合重弓，並一箭穿過12把斧頭的孔眼，就嫁給誰。（《奧德賽》電影預告片截圖）

現代年輕人心靈漂泊看不見岸

奧德修斯絕地翻身，漂泊後終得到自己想要的人生，但現代年輕人用「奧德賽時期」形容自己的時候，他們說的其實不是荷馬筆下的那個故事。奧德修斯是身份確定的國王，有故鄉、有王座、有等他回去的人；他的10年漂泊有明確終點，反觀今天的年輕人心靈漂泊，卻看不見岸。