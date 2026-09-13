男子用力致肌腱撕裂　上臂隆起似「大力水手」　2大治療方案拆解

搬家搬重物切忌使用蠻力！內地1名男子在搬屋搬運重物時，因突然過度用力，上臂傳出清脆爆裂聲並隨即劇痛，隨後手臂肌肉竟然異常隆起，形似卡通人物「大力水手」（Popeye）爆發時的臂肌形狀，前往醫院求診後，被確診為俗稱「大力水手症」（Popeye Deformity）的「肱二頭肌長頭腱斷裂」。



內地1名男子搬屋搬運重物時，因突然過度用力，上臂手臂肌肉竟然異常隆起，形似卡通人物「大力水手」爆發時的臂肌形狀。（AI生成圖片）

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搬雪櫃聽見「啪」一聲 上臂突現巨大肉球

事發時該名男子正嘗試獨力搬運雪櫃，在突然爆發用力提舉的瞬間，聽見手臂傳出發聲清脆的爆裂聲，隨即伴隨強烈疼痛。不久後，其上臂前側的中下部突起1個明顯的圓形肌肉球，外觀與「大力水手」食菠菜後的肌肉極為相似。浙江醫院骨科副主任醫師瞿杭波介紹，這種情況在臨床上稱為「肱二頭肌長頭腱斷裂」。

該名男子上臂前側的中下部突起1個明顯的圓形肌肉球，外觀與「大力水手」食菠菜後的肌肉極為相似。（《大力水手》劇照）

「大力水手症」：肌腱斷裂如彈簧退縮

醫師指出，肱二頭肌位於上臂前側，主要負責手臂的屈曲（彎曲）與前臂的旋外（掌心向上）。肱二頭肌的上端有2個肌腱附着在肩關節附近，分別是「長頭腱」與「短頭腱」。

當長頭腱因為突發性的強大拉力或長期慢性磨損而撕裂甚至斷裂時，原本被拉緊的肌腹（肌肉主體）就會像失去拉力的彈簧向下方退縮聚集。（AI生成圖片）

當長頭腱因為突發性的強大拉力（如抬舉重物、高空摔跌拉扯）或長期慢性磨損而撕裂甚至斷裂時，原本被拉緊的肌腹（肌肉主體）就會像失去拉力的彈簧般，向下方（肘部方向）退縮聚集，從而在上臂形成一個異常隆起的「肉球」，因而也被稱為「大力水手症」。

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受傷後切忌按摩熱敷！ 治療方案拆解

醫生特別提醒，發現手臂出現「大力水手」樣貌時，切勿自行按摩或熱敷，這可能會加重局部出血與腫脹。在處理肱二頭肌長頭腱病變或撕裂時，年長、對手臂肌力要求較低的患者通常優先建議採取保守治療，透過冰敷、休息與藥物治療，手臂外觀會持續維持隆起，且屈肘與前臂旋後（掌心朝上）的力量可能會輕微下降。

透過冰敷、休息與藥物治療，手臂外觀會持續維持隆起，且屈肘與前臂旋後的力量可能會輕微下降。（AI生成圖片）

微創手術主要分為肌腱切斷術（Tenotomy）與肌腱固定術（Tenodesis）2種方式

肱二頭肌肌腱切斷術：將發炎磨損的長頭肌腱從關節內附著點直接切斷，讓肌腱向下滑動退縮，不再經過引起摩擦與疼痛的溝槽。這種方式不需要等待肌腱與骨骼癒合，術後復健進程相對簡化，手術過程相對簡單，併發症風險較低，但手臂外觀會維持「大力水手」形狀，且會喪失約10%-20%的前臂旋外力矩，通常不影響日常生活。

微創手術主要分為肌腱切斷術與肌腱固定術2種方式（Unsplash圖片）

肱二頭肌肌腱固定術：切斷病變肌腱後，使用錨釘、螺絲或縫線將肌腱重新固定在肱骨上（如結節間溝或胸大肌下方）。這種方式保留了肌肉的原本長度與張力關係，可避免手臂出現突起變形。術後能滿足日常重體力勞動或運動員的運動需求，但肌腱與骨骼癒合需要時間，術前6星期為組織最脆弱期，需佩戴懸吊帶保護並嚴格限制早期主動發力。

2類高危群組要留神 正確發力姿勢防受傷

醫生提醒，中老年人或長期從事重體力勞動者肌腱退化嚴重，即使輕微用力或搬運日常重物也可能引發肌腱斷裂，屬於高危對象。健身愛好者及搬運工人：若缺乏充分熱身，或在拉伸、硬舉、搬運時突然爆發發力，亦極易導致肌腱撕裂。

搬運重物時應儘量讓物體貼近身體，利用腿部與核心肌群發力，避免單靠雙臂硬扛。（AI生成圖片）

預防此類傷勢的關鍵在於「發力習慣」。搬運重物時應盡量讓物體貼近身體，利用腿部與核心肌群發力，避免單靠雙臂硬扛。

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