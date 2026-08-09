離奇車禍！男騎士遭電單車金屬斷管插屁股動不了　網民：感覺幻痛

江西日前發生一宗離奇交通意外，1名男子騎乘共享電單車時與其他車輛相撞，單車金屬支架瞬間折斷，直接刺穿該男子的屁股與大腿內側，令他整個人被死死「釘」在車座上動彈不得。消防員趕至後，為免引發大出血及二次傷害，小心翼翼地用液壓剪破拆車座，才得以救出傷者送院，男子目前情況穩定。事件在網上引起熱議，網民直呼畫面令人「感覺幻痛」。



1名男子騎乘共享電單車時與其他車輛相撞，單車金屬支架瞬間折斷並直接刺穿該男子的臀部與大腿內側，令他整個人被死死「釘」在車座上動彈不得。（網上影片截圖）

消防員趕至後，為免引發大出血及二次傷害，小心翼翼地用液壓剪破拆車座，才得以救出傷者送院。（網上影片截圖）

猛撞致支架折斷 金屬管直插屁股

綜合內地媒體報道，事發於7月28日下午，江西上饒街頭發生一宗嚴重的交通事故，據悉，涉事男子當時正騎乘1輛共享電單車，期間不幸與其他車輛發生碰撞，由於撞擊力極為猛烈，單車後座靠背的金屬支架瞬間折斷，尖銳的金屬構件直接刺穿男子的臀部及大腿內側，導致他慘被「釘」在車座上，完全無法動彈，情況危急。

1名男子騎乘共享電單車時與其他車輛相撞，單車金屬支架瞬間折斷並直接刺穿該男子的臀部與大腿內側，令他整個人被死死「釘」在車座上動彈不得。（網上影片截圖）

消防員趕至後，為免引發大出血及二次傷害，小心翼翼地用液壓剪破拆車座，才得以救出傷者送院。（網上影片截圖）

恐防大出血二次傷害 消防動用液壓剪破拆

消防和救護人員接報抵達現場後，發現金屬管深深扎入傷者肌肉，甚至已造成骨折。為避免強行搬動引發致命的大出血或二次撕裂傷，消防員利用油壓剪小心翼翼地進行切割，男子被機器切割時產生的火花燙得不斷哀嚎，數分鐘後，男子終與變形的座椅成功分離，隨即被抬上救護車送院搶救。

男子目前情況已經穩定，他事後在社交平台上親述這場噩夢，透露「大腿內側被扎穿，連骨頭都斷了」。死裏逃生的他，特地前往消防部門的官方社交平台留言：「當時痛麻了沒來得及跟你們說聲謝謝，謝謝你們。」

男子不斷哀嚎，數分鐘後終與變形的座椅成功分離，隨即被抬上救護車送院搶救。（網上影片截圖）

期間男子被機器切割時產生的火花燙得不斷哀嚎，數分鐘後，男子終與變形的座椅成功分離，隨即被抬上救護車送院搶救。（網上影片截圖）

網民直呼「幻痛」 當局警告車體脆弱風險

現場的駭人畫面在網絡上迅速傳播，大批網民留言表示震驚，有人稱「看著都疼」、「感覺有一陣幻痛，以後騎車一定要多注意安全」，亦有網民調侃這是真實版的「菊花爆滿山」。

消防部門藉此意外再次發出警告，指出共享單車設計僅供單人騎乘，民眾務必正確佩戴頭盔並遵守交通規則。當局強調，在高速碰撞下，單車脆弱的塑膠與薄金屬結構瞬間就可能成為致命兇器，呼籲市民提高安全意識。

（綜合）

其他報道：連環車禍！悉尼68歲華人婦疑誤將油門當煞車 連撞2車再衝中餐館

悉尼華人區Hurstville發生1宗驚險連環車禍！1名68歲華人老婦駕駛私家車時，先是在馬路上撞了1輛貨車的車尾，疑似受到驚嚇後，誤將油門當煞車，在右轉過程中又撞到1輛停在路邊的白色福士（Volkswagen）Polo私家車，隨後車輛偏離方向，失控撞向中餐館門口。



有目擊者表示「撞擊聲真的特別大，整個街區都震了一下」，而肇事老婦被嚇到全身發抖無法自行下車。萬幸此次事故未造成人員傷亡，中餐館門面結構亦未受損，中餐館店長事後表示，「真是菩薩保佑！如果方向再歪一點，或是速度再快一點，後果根本不敢想像」。



老婦先是在馬路上撞了1輛貨車車尾，疑似受到驚嚇後，誤將油門當煞車，在右轉過程中又撞到1輛停在路邊的白色福士（Volkswagen）Polo私家車，隨後車輛偏離方向，失控撞向中餐館門口。（AI生成圖片）

68歲華人老婦連環車禍撞中餐館

據《今日澳洲》報道，事發於6月23日下午3時許，悉尼華人區Hurstville中餐館「牛旺旺」的職員在午餐打烊後，正圍在一起聚餐，此時門外突然發出「砰」一聲巨響，1輛銀色豐田（Toyota Avalon）私家車已直接衝撞至店門口，並卡在中餐館門角位置，將大門完全堵死。

中餐館黃姓店長表示「那個聲音太大了，我們都驚呆了」、「還沒反應過來，就發現1輛銀色豐田車斜停在店面門口了」。

全文：連環車禍！悉尼68歲華人婦疑誤將油門當煞車 連撞2車再衝中餐館