大馬華裔女司機疑踩錯油門　車輛炮彈式猛衝西餅店　釀2人受傷

馬來西亞巴生發生1宗離奇交通意外。1名50多歲的華裔女司機在西餅店購買完糕點後準備駕車離開，豈料女司機疑似打錯檔位兼誤踩油門，整輛私家車如「炮彈」般直接撞入西餅店。此次意外造成店內1名30多歲的女店員以及女司機本人受傷，2人隨即被送往醫院救治。從網上流傳的照片可以看到，店內櫃檯散落一地，現場一片狼藉，不少網民表示「買完餅直接開車進去拿嗎？」。



大馬1名50多歲的華裔女司機在西餅店購買完糕點後準備駕車離開，豈料女司機疑似打錯檔位兼誤踩油門，整輛私家車如「炮彈」般直接撞入西餅店。（網上圖片）

女司機疑打錯檔位兼踩油門致車輛撞入西餅店

據《The Star》報道，事發於馬來西亞巴生的Taman Berkeley區。1名50多歲的女司機在西餅店完成購物後，準備駕駛停泊於西餅店外的私家車離開，豈料女司機疑似打錯檔位，並踩下油門，整輛私家車如「炮彈」般直接撞入西餅店。從網上流傳的照片可以看到，店內的櫃檯散落一地，現場一片狼藉，損毀相當嚴重。

北巴生警區主任表示，事發時店內有1名30多歲的女店員不幸被波及受傷。（網上圖片）

此次意外造成2人受傷

北巴生警區主任表示，事發時店內有1名30多歲的女店員不幸被波及受傷，意外發生後已被緊急送往巴生醫院接受治療；而肇事的50多歲華裔女司機亦在事件中受傷，隨後被送往雙威醫療中心接受治療。

警方表示，目前正引述《1987年道路交通法》第43(1)條文（疏忽駕駛導致車禍）調查該宗事故。

網民：買完餅直接開車進去拿嗎？

意外發生後，事故現場照片在社交平台引發熱議，不少網民看過照片後紛紛留言表示「簡直是自動化泊車泊到店裏」、「買完餅直接開車進去拿嗎？」。亦有網民提醒駕駛者在起步時務必仔細核對檔位。

（《The Star》）

其他報道：連環車禍！悉尼68歲華人婦疑誤將油門當煞車 連撞2車再衝中餐館

悉尼華人區Hurstville發生1宗驚險連環車禍！1名68歲華人老婦駕駛私家車時，先是在馬路上撞了1輛貨車的車尾，疑似受到驚嚇後，誤將油門當煞車，在右轉過程中又撞到1輛停在路邊的白色福士（Volkswagen）Polo私家車，隨後車輛偏離方向，失控撞向中餐館門口。



有目擊者表示「撞擊聲真的特別大，整個街區都震了一下」，而肇事老婦被嚇到全身發抖無法自行下車。萬幸此次事故未造成人員傷亡，中餐館門面結構亦未受損，中餐館店長事後表示，「真是菩薩保佑！如果方向再歪一點，或是速度再快一點，後果根本不敢想像」。



1名68歲華人老婦駕駛私家車時，疑誤將油門當煞車，連撞2車再衝撞中餐館。（AI生成圖片）

68歲華人老婦連環車禍撞中餐館

據《今日澳洲》報道，事發於6月23日下午3時許，悉尼華人區Hurstville中餐館「牛旺旺」的職員在午餐打烊後，正圍在一起聚餐，此時門外突然發出「砰」一聲巨響，1輛銀色豐田（Toyota Avalon）私家車已直接衝撞至店門口，並卡在中餐館門角位置，將大門完全堵死。

中餐館黃姓店長表示「那個聲音太大了，我們都驚呆了」、「還沒反應過來，就發現1輛銀色豐田車斜停在店面門口了」。

老婦先是在馬路上撞了1輛貨車車尾，疑似受到驚嚇後，誤將油門當煞車，在右轉過程中又撞到1輛停在路邊的白色福士（Volkswagen）Polo私家車，隨後車輛偏離方向，失控撞向中餐館門口。（AI生成圖片）

目擊者：我就在旁邊 真的嚇死人了

據悉，肇事車輛司機是1名68歲的華人老婦，她最初在馬路上撞了1輛貨車的車尾，老婦受到驚嚇後，疑似誤將油門當煞車，在右轉過程中又撞到1輛停在路邊的白色福士（Volkswagen）Polo私家車，隨後車輛偏離方向，失控撞向中餐館門口。有目擊者表示「撞擊聲真的特別大，整個街區都震了一下」，「我就在旁邊，真的嚇死人了」。另一名路過的華裔目擊女子表示，肇事老婦被嚇到整個人坐在車上不停發抖，無法自行下車。

全文：連環車禍！悉尼68歲華人婦疑誤將油門當煞車 連撞2車再衝中餐館