警方通緝8年無果！土耳其逃犯男扮女裝相貌大變　借妹身份生活

土耳其伊斯坦布爾發生1宗匪夷所思的逃犯落網案。1名被當局通緝長達8年的重犯，為了逃避警方追捕，過去數年竟一直「男扮女裝」生活，甚至冒用其親妹妹的身份證件生活。伊斯坦布爾警方日前在卡德柯伊區（Kadıköy）採取突擊行動，順利將這名在逃多年的逃犯抓獲。



1名被當局通緝長達8年的重犯，為了逃避警方追捕，過去數年竟然一直「男扮女裝」生活。（Facebook影片截圖）

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冒充公職人員盜竊 被通緝後人間蒸發

根據土耳其當地媒體報道，該名逃犯名為特格魯爾·巴沙爾（Tuğrul Başar）。早在2010年，他於土耳其北部黑海沿岸的薩姆松省（Samsun）因涉嫌冒充公職人員盜竊，被當地法院判處3項有期徒刑定讞。自2018年2月28日正式被通緝以來，巴沙爾便銷聲匿迹，多年來一直避過警方耳目。

巴沙爾被截查時，隨身攜帶其親妹妹的身份證件，多年來一直冒用胞妹身份過活，試圖蒙混過關。（Facebook影片截圖）

巴沙爾被截查時，隨身攜帶其親妹妹的身份證件，多年來一直冒用胞妹身份過活，試圖蒙混過關。（Facebook影片截圖）

巴沙爾被截查時，隨身攜帶其親妹妹的身份證件，多年來一直冒用胞妹身份過活，試圖蒙混過關。（Facebook影片截圖）

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戴假髮男扮女裝 靠胞妹證件隱姓埋名

伊斯坦布爾警察局治安分局緝捕逃犯科，近期鎖定巴沙爾疑似藏匿於伊斯坦布爾的卡德柯伊區。警方經深入調查及跟蹤後，發現巴沙爾為了避免被執法人員抓獲，平時會戴上假髮並穿上女裝，以女性形象示人。警方截查時發現，他隨身攜帶其親妹妹的身份證件，多年來一直「借妹身份」生活，試圖蒙混過關。

伊斯坦布爾警察局治安分局緝捕逃犯科，近期鎖定巴沙爾疑似藏匿於伊斯坦布爾繁忙的卡德柯伊區。（Instagram影片截圖）

警方經深入調查及跟蹤後，震驚地發現巴沙爾為了避免被執法人員抓獲，平日外出時均以女性形象示人。（Facebook影片截圖）

警方跟蹤監視截獲 加控盜用身份罪名

掌握確鑿證據後，警方專案小組在街頭展開突擊行動，將正在以女裝打扮活動的巴沙爾當場拘捕。據土耳其當地媒體報道，巴沙爾落網後已被帶往伊斯坦布爾卡德柯伊的伊斯凱萊警察局接受進一步審訊。除了原本未執行完畢的「無權冒充官方身份進行盜竊」等3項罪名外，當局已正式就其「非法使用他人身份資訊」相關罪名加以指控，案件目前已移交當地司法機關審理。

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