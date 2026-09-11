iPhone Duo剛發佈　千萬網紅公司豪送「員工1人1台」實習生也有份

蘋果（Apple）首款摺疊iPhone Duo 9月9日正式亮相，最高售價直逼人民幣2.6萬元，沒想到大陸影音公司「影視颶風」就傳出豪氣送福利，創辦人Tim潘天鴻在公司群組宣布，員工「每人一台iPhone Duo」，就連實習生、新進員工也有份。



蘋果iPhone Duo在陸售價最高超2.6萬人民幣

據《九派新聞》報導，蘋果秋季新品發表會，正式推出首款摺疊iPhone Duo，以及iPhone 18 Pro系列。iPhone Duo採類似「護照」的摺疊設計，展開後擁有7.6吋內螢幕，收合後則為5.4吋外螢幕，搭載A20 Pro晶片及雙電池架構，主打多工處理、大螢幕娛樂及摺疊使用體驗。

2026年9月9日，蘋果公司在產品發布會中展示新款的摺疊iPhone Duo，圖為蘋果網站上的iPhone Duo照片。(蘋果官網）

依蘋果大陸官網資訊，iPhone Duo提供256GB、512GB、1TB及2TB四種容量，國行起售價為人民幣1萬5999元，最高2TB版本則達2萬6499元。新品將於10月16日晚間8點開放預訂，10月23日正式上市。

連5年送！影視颶風放員工福利「一人一台」

就在新品發布後，「影視颶風」員工在社群平台曬出公司內部通知截圖。創辦人Tim在群組中寫道「老規矩，每人一台iPhone Duo」，並開放員工選擇等價的其他機型。

更讓人關注的是，通知中特別強調，不論是實習生還是剛入職的員工，只要當天人在公司，都能獲得一台。由於公司贈送高價禮品可能涉及個人所得稅，Tim也表示相關稅費將由公司負擔，讓員工不用額外擔心。

「影視颶風」創辦人Tim在群組稱送員工每人一台iPhone Duo。（抖音@颶風男裝）

據了解，這並非影視颶風第一次以蘋果新機作為員工福利。自2022年起，公司就曾在蘋果推出新機後向員工發放相關產品，若此次iPhone Duo福利屬實，將是連續第5年送出蘋果新品。相關消息曝光後，不少網友直呼：

「別人家的公司」

「這福利太狠」



也有人笑稱：「上班第一天就送一支萬元手機」。

公開資料顯示，「影視颶風」由潘天鴻（Tim）2014年創立，是大陸知名影像內容帳號，在B站擁有超過1200萬粉絲，也在抖音、微博累積大量追蹤者。公司近年因員工福利優渥而多次成為話題，這次搭上蘋果首款摺疊iPhone熱潮，再度掀起討論。

延伸閱讀：千萬網紅去相親「學歷太低」遭阿姨們嫌棄 網民：他公司年收過億

+ 8

延伸閱讀：

18歲男熬夜猝逝！社群帳號取名「早些睡」 弟悲喊：不能沒有你

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】