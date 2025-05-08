企業推「超狠」員工福利招人才！網民看呆：免費用廁所、可搭電梯

現代人找工作時，除了考量薪資待遇之外，公司發放的福利也很重要，而「錢多事少離家近」，已不是新世代求職者的夢幻條件。中國一名網友發現，某公司竟把免費使用公司廁所、電梯等，當作福利的其中之一，嚇壞不少網友，「原來廁所還能當福利來給！」



微博帳號「職場摸魚人」接獲網友投稿，分享近日求職時的趣事，某家公司在徵才公告中列出員工福利，包括入職即可免費使用廁所及電梯，加班不需要繳電費等，公司也會不定時舉辦團體活動，一起吃下午茶和宵夜。薪資待遇方面，該公司試用期薪資為人民幣4000元，節假日上班薪資當日翻倍，年資滿一年的員工，則將加薪人民幣100元。

中國一所公司徵人公告曝光。（微博 / @職場摸魚人）

不合理的徵才公告在微博引起熱議，網友忍不住吐槽：

．「免費用公司廁所已經成為福利了」

．「這都能成福利嗎？太離譜了」

．「我不理解，還把這種要求寫出來」



還有網友批評該公司：

．「公司不會以為自己是上帝或救世主吧！」



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