深圳科技公司用「黃金作獎勵」　員工讚不絕口：4年已增值近3倍

國際黃金價格近期跌破4000美元（約港幣31533元），專家分析市場處於「高位震盪」階段，但黃金仍被視為重要投資工具。深圳一家科技公司選擇以「黃金鍵帽」作為獎勵優秀員工的禮物，其中最重的黃金空格鍵重達35克，成為員工眼中的實用理財工具。



該公司已連續四年以此方式獎勵員工，不少員工表示這是寶貴獎品，有員工分享4年前獲得的獎品已增值近3倍。

深圳一家科技公司選擇以「黃金鍵帽」作為獎勵優秀員工的禮物，其中最重的黃金空格鍵重達35克。（微博@南方日報）

深圳一公司以「黃金鍵帽」作為優秀員工的獎勵 不少員工將其視為理財工具：

這家深圳科技公司期盼員工「一字千金」，特別選擇黃金鍵帽作為獎勵優秀員工的禮物。在頒獎現場，工程師們一字排開，每人手捧一個紅色盒子，裡面裝著金燦燦的黃金鍵帽。其中最具分量的是重達35克的黃金空格鍵，市價近4萬人民幣。公司還特別設計了「黃金C鍵」，重4.4克，寓意Create，代表創造。

獲得黃金鍵帽的員工們對此獎勵讚不絕口。一位黃金鍵帽得主表示，黃金是硬通貨，對員工來說非常實用，就像公司在幫忙做固定理財一樣。這些特別的獎品在近期黃金價格大幅震盪下引發熱議，有網友形容這就像鍵盤裝了金牙。更值得注意的是，有第一年就獲得獎品的員工分享，他的鍵帽價值已經增長將近3倍。

黃金空格鍵得主表示，在這個特殊的日子拿到如此重量足的黃金獎勵感到非常開心，認為這是一個非常寶貴的獎品，應該好好收藏起來。這些反應顯示員工對此類獎勵的高度認可。

近半年來，國際黃金價格屢創新高後，於10月27日出現大幅下跌。現貨黃金價格跳空大跌超過50美元，降至每盎司4058.61美元。在紐約早盤，金價重挫近3%，跌至每盎司3993.81美元，跌破4000美元大關。儘管如此，國際分析師認為，短期內黃金市場仍處於「高位震盪」的階段，顯示黃金作為投資工具的地位依然穩固。

