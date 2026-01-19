極狂尾牙！這公司豪送員工「一人一部iPhone 17 Pro Max」

年末「尾牙」（台灣主要指企業年終宴會）季又來了，大家最期待的就是抽獎環節！台灣今年除了科技大廠的尾牙依舊氣勢驚人，外資證券投資信託公司「野村投信」也來勢洶洶，直接在公司尾牙上宣佈送出「每人一部iPhone 17 Pro Max」，震撼全場，不需抽獎、人人有獎，市值近4.5萬元台幣（約1.1萬港元）的豪禮讓網友超羨慕，網友們熱烈討論，直呼：「還缺人嗎？我要投履歷！」



員工爽翻！「野村投信」尾牙送全員工iPhone 17 Pro Max

有網友在Threads發文：「目前看到最猛的尾牙禮物，羨慕。」最近參加「野村投信」公司的尾牙，老闆大手筆贈送每位員工一人一部iPhone 17 Pro Max，並貼出現場照片，只見大螢幕上大大寫著：「員工禮物大揭曉！iPhone 17 Pro Max，感謝您的貢獻。」不用抽、不用搶，人人都有獎。

台灣尾牙，一公司霸氣送全員工iPhone 17 Pro Max。（示意圖/Apple）

超狂尾牙現場畫面曝光：

發帖者透露，自己不是員工，只是那天也在這場尾牙工作，見證了這幸福又羨慕的一刻：「不要再問我要不要便宜賣，我不知道有沒有到職需滿多久的限制啦，但基本上我看到好像人人都有拿到，現場有兩百多人。」

網友羨慕炸：還缺人嗎？

貼文超過66萬次瀏覽，一票網友驚呼：

「留言給老闆看」

「幸福企業」

「我朋友還有抽特斯拉（Tesla）的」

「史上最狂尾牙禮」

「好喜歡這種人人有大獎的……不用抽每個人心情都很好」

「下次發文記得要帶上104人力職缺網站」

「其實我很想問……就是……可以選顏色嗎？」



還有員工驚喜嗨喊：「合理嗎？！雖然去年才剛換手機，不過我愛公司。」

野村證券投資信託公司成立已超過25年，2006年與荷銀投信合併，成為台灣市場知名的投信業者公司，2014年更名為野村投信，主要股東包括日本野村資產管理及香港Allshores集團旗下公司，業務包含投信基金、ETF、境外基金總代理、全權委託，以及境外產品投資顧問等。

