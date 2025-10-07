「全網最愛派錢老闆」中秋節設「千桌宴」　豪派共千萬予員工父母

大陸河南省礦山起重機有限公司（簡稱河南礦山）以其慷慨福利走紅。



鄰近中秋節，該公司10月4日至5日舉辦中秋孝文化節，創辦人崔培軍延續多年傳統，宴請員工與其父母，並發放總額逾千萬元人民幣節日禮金，再度成為關注焦點。

根據《九派新聞》等陸媒，河南礦山連續2天席開千桌，邀請1.9萬名員工、員工的父母及合作夥伴共襄盛舉。崔培軍親自為每位員工的父母送上600元人民幣節日禮金與鮮花，氣氛熱絡。

針對外界質疑此舉為「作秀」，崔培軍回應：

這種活動公司已舉辦了十幾年，絕不是為了作秀，而是想和大家一同慶祝節日。我的追求，就是讓河南礦山的員工成為製造業中最幸福的員工。員工是我的核心，員工是我的『父母』，是員工們造就了河南礦山，我感謝尊重員工，內心感恩不盡。

今年1月，崔培軍曾透露河南礦山2024年純利潤達2.6億元人民幣，其中將發放1億多元給員工作為獎勵，他也被稱為「全網最愛發錢老闆」。該公司更在尾牙為一線員工發放近4000萬元現金。

甚至在2023年，該公司還因「年終獎堆成錢山」登上多個社交媒體平台熱搜，公司在年終獎發放現場堆起現金墻，領獎員工紛紛抱著成堆現金下台。

公開資料顯示，崔培軍是現任的河南礦山集團黨委書記、董事長，同時擔任河南省孝文化促進會常務副會長。他於1979年赴上海創業，經營眼鏡門市部及起重機經銷部。2002年4月，崔培軍帶領7人籌建小組成立河南省礦山，主要從事起重機及配套件產品的研發、生產和銷售。

