4歲男童被指摸臀｜男孩父親「為孩子清白」將反訴　勝訴會捐賠償

近日，「4歲男童被指摸臀」事件引全網關注。



9月10日，羅永浩在微博發文，稱其認為孩子父親應該反訴，並表示「如果想反訴，但沒經驗或是怕麻煩之類的，我們可以提供法律方面的援助支持。 」

羅永浩在微博為「4歲男童被指摸臀」事件中的孩子父親發聲。（微博@羅永浩的十字路口）

9月11日13時許，「4歲男童被指摸臀」事件中，男孩父親賬號「老表在長沙」最新發聲：「我是長沙4歲男童事件的父親，現在我站出來反訴。」

同時，他轉發了羅永浩昨天深夜的一條微博。他寫道：「我是長沙4歲男童事件的父親，現在我站出來反訴，也註定會有人說我蹭流量。但我問心無愧：不為索賠，只為給孩子要一個法律上的清白；勝訴賠償全額捐給青少年公益，維權成本自己承擔。」

「4歲男童被指摸臀」事件中，男孩父親賬號「老表在長沙」最新發聲。（微博@老表在長沙）

據此前報道，8月26日，長沙某餐廳內，一名4歲男孩在奔跑過程中手部觸碰到一名女子臀部。監控視頻顯示，男孩跑過時說了一句「阿姨讓一下」。女子隨後抓住男孩衣領，致男孩頸部受傷。抓住男孩衣領後，女子向四周呼喊「誰是小孩的父母？」

監控畫面顯示，女子抓住男孩衣領的時長約為1分50秒。男孩父母到場後，女子稱被男孩摸了屁股要求道歉，男孩父母稱他才4歲懂什麼，並多次要求女子放手，女子才鬆開孩子。

據女方公布的糾紛現場視頻，雙方在查看監控等待警察到來時，男孩家長言辭較激烈。在女子報警後，雙方在派出所進行了三次調解，最終未達成和解。女子表示將走訴訟流程。

9月8日下午，涉事女子抖音賬號被禁止關注。

涉事女子的抖音賬號已被停止關注（抖音）

9月8日晚，「4歲男童被指摸臀事件」裏的男童父親曬出調解不成記錄及孩子被抓傷圖，發文稱事件發酵多日，作為父親，原本不想將家事置於公共視野，但鑑於事態已嚴重影響家人生活，必須代表孩子說幾句。

9月9日晚，女子在長沙被男童觸碰臀部事件的男童父親，再次發布視頻回應爭議。他表示事發後出於保護孩子的心情，沒有及時完整地對女子表達歉意；感謝街道調解人員以及律師、婦聯人員的協助，幫助雙方在理性框架內對話；作為家長，願意為孩子的無心之失道歉，但不接受4歲孩子被扣上「故意摸臀」「猥褻」的標籤。

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