自家門口驚見男女野戰！屋主怒辦淨化儀式　澳男10年不准入峇里島

出國旅遊千萬別無視當地文化！澳洲一名男子日前前往印尼峇里島旅遊，竟與一名女子直接在當地居民住家前的車道發生性行為，甚至有居民準備前往祈禱時當場撞見。



誇張畫面曝光後迅速在網路瘋傳，屋主更認為住家遭到「玷污」，特別舉行峇里島印度教淨化儀式恢復靈性平衡。男子不僅遭印尼驅逐出境，更被禁止入境長達10年。

出門拜神當場撞見男女在住家前「野戰」

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綜合印尼及澳洲媒體報導，事件發生在峇里島北庫塔（North Kuta）Tibubeneng村，涉事澳洲男子為來自澳洲昆士蘭陽光海岸的比利阿斯賓諾（Billy Aspinall）。

當地居民住家監視器拍下，一男一女走到住宅外的車道附近後，竟直接在屋前發生親密行為。更尷尬的是，兩人的行為還被當地居民當場撞見。

外媒報導，一名女子當時正準備外出參加祈禱活動，沒想到一走到住家附近，就看到男女正在發生性行為。女子當場喝斥，要他們立刻停止，不過兩人並沒有馬上離開。監視器畫面顯示，整起事件前後持續約15分鐘，之後兩人才離開現場。影片隨後被上傳網路，在峇里島引起討論，也驚動當地警方及移民單位。

屋主氣炸！事後急辦「淨化儀式」

由於峇里島當地文化及印度教信仰十分重視空間的潔淨與神聖性，屋主認為陌生人在自家土地發生性行為，已破壞住家的靈性平衡，因此事件發生後，屋主特別在現場舉行傳統淨化儀式「Caru Eka Sata」，目的在於清除事件留下的不潔及負面影響，重新恢復場所的靈性和諧。

屋主Wayan Suyadnya受訪時表示，他理解兩名旅客可能是喝醉後一時衝動，但仍希望「這樣的事情不要再發生」。對當事人來說可能只是酒後失控，但對當地居民而言，卻涉及住家及宗教文化受到冒犯。

警方表示，比利聲稱自己與影片中的女子都喝了酒，兩人當天在一間海灘酒吧認識後才發生這起事件。當地屋主最後沒有提出刑事告訴，因此警方並未對男子提出刑事起訴，而是將案件移交移民單位處理。

影片瘋傳後，移民單位透過監視器影像進行身分辨識。8月25日，男子準備從峇里島伍拉賴國際機場搭機返回澳洲布里斯本時，當場遭移民官員攔下，隨後被交給巴東警方調查。直到本周，男子的最終下場正式曝光。

根據印尼官方通訊社ANTARA報導，伍拉賴移民局（Kantor Imigrasi Ngurah Rai）9日證實，已將這名澳洲男子驅逐出境，遣返回澳洲布里斯本，更對男子祭出長達「10年」的入境禁令。未來10年內，他都不能再踏進印尼，包括峇里島。

伍拉賴移民局局長Muhamad Novyandri表示，相關處置是為了維護峇里島外籍人士活動的秩序與安全，未來也會持續加強移民監督，並與執法單位合作，對違規外國人採取強硬措施。

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