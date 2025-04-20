印尼旅遊｜峇里島新規定「1類人」禁入寺廟　否則易被靈體附身？

隨著新冠肺炎疫情趨緩，許多人都會與家人或朋友一起出國，享受難得的休閒時光，然而出國旅遊也要注意當地與旅遊相關的新規定，避免白跑一趟，甚至可能違法被罰款。



印尼峇里島（Bali）近日就推出了嚴格的新規定，其中包括禁止生理期期間的遊客進入當地寺廟，違規者恐遭到罰款。

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生理期不得進入當地寺廟！峇里島最新旅遊規定出爐

根據當地媒體《Metro》報導指出，峇里島省長Wayan Koster公布了有關前往峇里島的新規定，其中明確禁止女性在月經期間進入當地寺廟。根據峇里島旅遊局官網「Visit Bali」的說法，此項禁令源自「世代相傳」傳統信仰，認為經血是「骯髒的」，會使寺廟變得不潔。

Koster在宣布新政策時表示還警告女性在月經期間進入寺廟可能會有「負面後果」，包括身體疼痛、昏厥，甚至發生「神祕事件」，例如在寺廟中被靈體附身等。最令人震驚的是，當地還有說法稱，月經女性的出現甚至可能影響鄰近社區，峇里島旅遊局官網也寫下，「寺廟周邊居民可能會因此遭遇天災或疾病」的字句。

值得注意的是，有關當局在公告中並未說明將如何驗證女性旅客是否處於月經期間。報導指出，這項「月經禁令」只是峇里島新旅遊準則中的一部分，其他新規定還包括遊客在參觀宗教場所時必須穿著適當服裝、非信徒若不穿著傳統峇里服飾則不得進入神聖的寺廟區域、禁止使用一次性塑膠製品、不得對當地人無禮、不得在公共場合講髒話、亂丟垃圾等行為。

為了加強執行，峇里島當地成立了一支專責工作小組，負責監督觀光客行為，並可對違規者處以罰款甚至監禁等處罰。Koster對此解釋，

「我們以前曾發布類似的規定，但隨著時代變遷，我們也需要做出調整，確保峇里觀光業能持續尊重當地價值、永續發展且保持和諧。」



報導指出，峇里島這波加強管控觀光的措施，正值全球各熱門旅遊地點對「過度旅遊」日益關注之際，峇里島今（2025）年預計將迎來1400萬至1600萬名遊客，當地已於去（2024）年2月開始對入境觀光客收取15萬元印尼盾（折合約70港元）的旅遊費，以協助環境保護。據了解，上述新規定已從3月24日頒布的即日起生效。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：印尼旅遊注意了！「1類女性」禁止出入寺廟…違規恐遭「罰款＋監禁」新規定一次看】