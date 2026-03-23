成人網紅峇里島激戰假外賣員 心急出片洩行蹤 機場被捕恐囚十年
撰文：中天新聞網
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法國籍23歲OnlyFans女模梅莉莎（Melisa Mireille Jeanine，網名CallMeSlo）先前在印尼峇里島機場被逮捕。
原因是她與一名假扮成外送員的男子發生性行為，並且拍片PO網絡，引起當地警方關注，最終將人帶回，若罪名成立，恐面臨10年的有期徒刑。
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綜合外媒報導，這名網黃梅莉莎和一名26歲的法國男子以及一名24歲的義大利男子在峇里島北庫塔區一處觀光景點拍攝露骨影片，法國男子是她的經理人、義大利男則充當演員，假扮成外送員和她發生性關係，而事後他們也將影片上傳網絡，引起當地警方的關注。
警方表示，他們是在一段於網絡流傳的影片中發現線索，畫面顯示該女子與該名義大利男子發生性行為：
他們涉嫌犯下此罪行的動機，是為了從成人影片內容中獲利。
最後，警方於機場將準備離境的梅莉莎和男演員一併逮捕，另外那位經理人也在2天後遭逮捕。
警方表示，目前三名嫌疑人正依印尼《電子資訊與交易法》接受調查，涉嫌製作與散布成人影片內容。若罪名成立，最高可面臨10年有期徒刑。
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