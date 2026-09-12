食環督察夾份同事買六合彩中獎拒平分　擁高薪鐵飯碗　網民嘲戇居

全城矚目的六合彩50周年第二期2.28億元金多寶上周六（5日）攪珠，食環署有職員合資購買並中了半注頭獎，派彩約3,100多萬元。惟負責購買彩票的衞生督察不願平分彩金，和同事談判失敗，他之後更「潛水」玩失蹤，同事擔心他私吞全部獎金於是報警。



上周六（9月5日）晚上進行六合彩攪珠，若以10元一注獨中，頭獎基金可獲高達2.28億元彩金。（資料圖片）

食環署有職員合資購買彩票，中半注頭獎派彩約3,100多萬元，但負責購買彩票的衞生督察不願平分彩金，事後更玩失蹤，同事於是報警。（AI生成圖片）

警方昨日（11日）以涉嫌盜竊拘捕涉事36歲凌姓男子，經調查後該男子現已獲准保釋，須於10月中旬再向警方報到。有網民指涉案男子「貪字得個貧」，為了獎金而自毀前程實在不值，「無講佢係一級督察定二級督察，但五萬蚊一個月一定走唔甩，年薪600,000。本來仲有20年做，起碼都收千幾萬人工，宜家佢仲要付出法律代價，甚至（連）份工都冇埋」、「所以做人唔好太貪心」。



衞生督察和同事夾份買六合彩 中獎拒平分同事報警 涉盜竊被捕

消息指，食環署活化街市組當日有15人合資購買該期六合彩，36歲姓凌的衞生督察負責購買彩票，其後中了半注頭獎，派彩約3,100多萬元。中獎後，他曾於周三（9日）晚上與同事談判，其間表明拒絕平分彩金，雙方因此發生糾紛，他事後更「潛水」未上班，有同事擔心他私吞全部獎金於是報警。警方昨日（11日）以涉嫌盜竊拘捕涉事男子；而警務處處長周一鳴今日（12日）回應事件時說，警方已凍結其銀行戶口相關款項，案件將會繼續調查。

9月5日晚上9時30分進行的六合彩攪珠，若以10元一注獨中，頭獎基金可獲2.28億元彩金。（馬會圖片）

六合彩50周年第二期2.28億元金多寶上周六攪珠，吸引大批巿民碰運氣。（資料圖片／羅日昇攝）

士丹利街投注站人頭湧湧。（資料圖片/陳浩然攝）

二級衞生督察月薪3.4萬元起

衞生督察隸屬於食物環境衞生署，主要負責巡查食物業及非食物業處所、防治蟲鼠、衞生檢查等工作。根據香港公務員事務局網頁顯示，二級衞生督察月薪約3.4萬至5.5萬元，若晉升為一級督察，月薪更可達5.7萬至6.9萬元。

半注頭獎獎金約3,100多萬元 15人平分每人可獲200萬元

相關工作職位具有明確的晉升階梯，最高可晉升至環境衞生總監，月薪約10萬至12.2萬元，由於是「政府工」，同時享有公務員的福利，屬於薪高糧準的「鐵飯碗」。而按照是次中獎獲派約3,100多萬元獎金來說，倘若由15人平均攤分，每人可分到多於200萬元。

警務處處長周一鳴回應事件，指警方已凍結該督察的銀行戶口相關款項。（資料圖片／夏家朗攝）

網民感慨：貪字得個貧

事件在網上引發熱議，多數網民認為涉事衞生督察「貪字得個貧」，恐最終自毀前程，「知法犯法，罪加一等」、「其實佢俾心機打工儲錢，3千萬也不是夢」、「無講佢係一級督察定二級督察，但五萬蚊一個月一定走唔甩，年薪600,000。本來仲有20年做，起碼都收千幾萬人工，宜家佢仲要付出法律代價，甚至（連）份工都冇埋」、「由贏變輸」、「所以做人唔好太貪心」，又笑稱「平時同同事夾六合彩都講過呢啲笑，點知真係發生」、「靠運氣搵返嚟嘅錢會靠實力輸返晒出去」。

被人告之餘，分分鐘連份工都無埋 網民意見

網民認為該督察財迷心竅，感嘆「因財失義都係老生常談」。（AI生成圖片）

利益當前財迷心竅？ 網民：有錢要點處理都係一個topic

有留言就批評該督察想法過分天真，「唔講道德住，又會覺得其他人分唔到錢會硬食唔搞大佢」、「六合彩好貴咩？點解要同人夾」、「夾錢買六合彩，根本上係借運」。但有人覺得「利字當頭」，人難免會被利益沖昏頭腦，「財迷心竅」、「因財失義都係老生常談」、「所以financial management（財務管理）係好重要，有錢要點處理都係一個topic」。

（綜合）