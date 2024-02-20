42員工夾份買彩券中74億！有人當場辭職　點知一原因獎金全歸零

人人也想中獎金發達，最近網上1段舊影片再引起網民討論，在美國紐澤西州一餐廳有42名員工夾份買彩券，最後對開獎號碼竟然全中，即時贏得9.49億美元（約74.1億港元）獎金，更有員工當場高呼要辭職，但正當大家興高采烈時，有人發現1個原因，令大家夢想幻滅。



查理與其他員工一起兌着號碼，詎料發現全中，即代表大家共同贏得9.49億美元（約74.1億港元）。（YouTube@Grissini Restaurant影片截圖）

事件早於2016年發生，該餐廳擔任調酒師13年的查理（Charlie Poveromo）後來接受媒體訪問時指，當年餐廳42名員工夾份買了210美元（約1640港元）的彩券，當時收到朋友在訊息中傳來的開獎號碼，便與其他員工一起查看，詎料竟然全中，大家便以為共同贏得了9.49億美元（約74.1億港元）。

據餐廳的閉路電視片段，可見所有人當場高呼尖叫又拍手，表現得非常高興，甚至互相擁抱慶祝，有洗碗工更當場直接脫下圍裙，大叫：「我要辭職了！」而查理在訪問中續稱，當時不斷打電話給身邊的親友告訴這好消息，仍沒意識到開獎網站其實尚未更新，因此資料還是舊的。

結果隔了20分鐘，1位客人把大家拉回現實，他拿出真正的開獎號碼，查理才驚悉原來自己是對了周三的開獎號碼，但彩券其實是在周六買下的。

查理不得不向所有人告訴真相，令大家頓時心如死灰，猶如在天堂跌到地獄般。剛才要辭職的洗碗工笑著重新穿上圍裙，並說：「回去工作吧！」另一名員工克勞迪歐（Claudio Campos）則形容：「這就像1桶冰扔到我們的夢想上」。

當年興高采烈的片段近日又在網上瘋傳，不少網民紛紛留言表示可憐，「夢想幻滅了」、「完全是過山車的時刻」、「誤會真的可大了」。

（綜合）