救幼貓需通宵餵奶？加國首引幼貓學院免費課　破迷思減壓力招寄養

大眾固有的護理迷思，長期拖累初生流浪幼貓的救助成效。加拿大首度引進國家幼貓學院（National Kitten College）專業護理課程，在卑詩省（British Columbia）蘭利（Langley）成立全國首個校區。團隊透過免費科學培訓，破除坊間流傳已久的護理迷思，課程歡迎無經驗人士參加，同時提供實體課與網上教材，讓普通市民輕鬆掌握標準護理法。現推行的方案有望大幅減輕過往護工高強度照顧的壓力，他們期盼招募更多寄養家庭，並推動低陸平原（Lower Mainland）各大團體跨區協作，建立更完善的救援網絡。



蘭利動物保護協會（LAPS）引入來自國家幼貓學院的標準化課程，成為該學院在加拿大首個官方合作校區。（《環球新聞》影片截圖）

+ 1

LAPS成立加國首個幼貓學院 免費提供護理課

幼貓缺乏自我生存能力，既無法調節體溫，也不會自行進食，極度依賴人工照料。牠們是收容所存活率最低的群體。過去不少救護者與義工全憑個人經驗摸索，照顧質素參差不齊。這不僅難以提升小貓存活率，更常讓照顧者身心俱疲，導致流浪幼貓寄養人手長期短缺。

首場免費實體培訓吸引大批民眾參與，成員涵蓋前線救援人員、現任寄養義工及完全沒有經驗的愛心人士。（《環球新聞》影片截圖）

據《環球新聞》（Global News）及蘭利動物保護協會（Langley Animal Protection Society，簡稱 LAPS）官方新聞稿報道，為破除困局，協會引入來自國家幼貓學院的標準化課程，成為該學院在加拿大首個官方合作校區。LAPS於2026年8月28日公布護理課程計劃並開放報名。首場免費實體培訓在9月9日於蘭利基督教生活會（ Christian Life Assembly）舉行，現場吸引大批民眾參與，成員涵蓋前線救援人員、現任寄養義工及完全沒有經驗的愛心人士。

首場免費實體培訓吸引大批民眾參與，成員涵蓋前線救援人員、現任寄養義工及完全沒有經驗的愛心人士。（《環球新聞》影片截圖）

課程破除流浪貓照顧迷思：毋須通宵頻密餵哺

培訓核心在於推翻傳播多年的護理迷思。坊間長期認為幼貓必須每2小時餵奶1次，義工得夜夜通宵輪班，極高的照料負擔令許多有心人望而卻步。課程引用最新科研數據說明，極端高頻的夜間餵食並非必要，照顧者獲得充足休息同樣關鍵，只要觀念正確，照顧流浪幼貓完全可以兼顧日常生活。整套教學主打實務導向，傳授能直接提高存活率的救護技巧。考慮到許多民眾無法親臨現場，主辦單位把完整教材上傳至官方網站，提供免費網上自學渠道，讓專業知識不再受限於地域。

最新科研數據表明，極端高頻的夜間餵食並非必要。（《環球新聞》影片截圖）

最新科研數據表明，極端高頻的夜間餵食並非必要。（《環球新聞》影片截圖）

LAPS執行主任莎拉·瓊斯指出，幼貓生理狀況瞬息萬變，單靠熱情無法化解各類危機。（《環球新聞》影片截圖）

業界致力傳播專業知識 補足寄養人手空缺

LAPS執行主任莎拉·瓊斯（Sarah Jones）指出，幼貓生理狀況瞬息萬變，單靠熱情無法化解各類危機。引進專業課程，目的就是解答照顧疑難，幫大家消除恐懼。市民掌握技術後能建立信心，進而填補本地寄養人力的缺口。資深寄養義工邦妮·蘭比（Bonnie Lambie）分享，陪伴小貓走過生命最脆弱的階段，看着牠們一天天成長並找到新家，是這份工作最動人的地方。

LAPS表示未來將持續舉辦培訓。（《環球新聞》影片截圖）

LAPS表示未來將持續舉辦培訓，促進各地動保組織跨區合作，不斷擴充寄養義工名單，為孤兒幼貓救援建立更完善的保障。