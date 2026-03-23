等你回家！下班見6隻貓「排排坐」窗邊　女貓奴感動自爆養18隻貓

貓奴有幸獲「主子」等回家，實在令人羨慕！國外有女子拍片分享，指下班回家時甚疲累，但到家門前發現6隻貓咪竟然「排排坐」窗邊，似是等待她回家，因而感動稱「世上沒有比這更美好的事」。溫馨畫面瘋傳亦引來網民留言，又好奇樓主為何飼養這麼多貓咪，開支是否十分龐大。樓主則透露家中其實共飼養了18隻貓，每周至少消耗48罐貓罐頭，更未有計算乾糧與零食，承認開支相當驚人。



國外有飼主下班時發現家中6隻貓咪坐在窗前，彷彿等候她回去，感動稱「沒有比這更美好的事」。（「TikTok@the_toebean_archives」影片）

該女飼主在TikTok帳號「the_toebean_archives」發布影片，透露她工作一整天拖著疲憊身軀回家，發現家中6隻貓咪坐在窗前，似是等候她回去，因此感動稱「這世上沒有比起回家時，看到一群貓咪正在熱切等著你更美好的事」。

下班回家極疲累 見6隻貓咪「排排坐」如等門超感動

從影片所見，6隻不同大小、不同品種的貓咪似是「排排坐」般整齊地坐在2樓窗台前，牠們一同望向屋外，彷彿一直等待片主回家，她於是配以標題，暖心表示「When you return home and see them waiting for you（當你回家時，發現牠們正等候你）」。

6隻貓咪「排排坐」在2樓窗台，彷彿一直等待主人回家。（「TikTok@the_toebean_archives」影片）

6隻貓咪「排排坐」在2樓窗台，彷彿一直等待主人回家。（「TikTok@the_toebean_archives」影片）

6隻貓咪「排排坐」在2樓窗台，彷彿一直等待主人回家。（「TikTok@the_toebean_archives」影片）

緬因貓體形龐大成亮點！ 網民笑：偽裝成貓的獅子

片段引來網民留言，不少貓奴都甚有共鳴，「我家的也是」、「我家的2隻也會等我」。另有留言發現，樓主所養的6隻貓貓當中，其中有1隻緬因貓體形龐大，有如獅子般的霸氣外型，強大氣場和其他小貓形成強烈對比，故笑稱「是偽裝成貓的獅子」、「牠看起來像是這群貓的老大」。

家中共飼養18隻貓！ 每周消耗近48罐罐頭

有網民好奇樓主飼養這麼多貓咪，開支是否十分驚人。對此她透露家中其實合共飼養18隻貓，其餘貓貓只是未有入鏡，至於糧食方面，她指家中每周至少消耗48罐貓罐頭，更未有計算乾糧與零食等開銷，但若然有那麼多貓貓等着她回家，相信定是「甜蜜的負擔」。

（TikTok@the_toebean_archives）