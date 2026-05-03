走貓！HKTVmall送貨員見問外貓主動通知　飼主發文感激引本尊回應

好人好事，值得表揚！有港男在社交平台發文，指上班途中接到HKTVmall送貨員通知，已將貨物放在門外，隨後再被告知「你屋企隻貓出咗嚟喎」，嚇得他即時聯絡家人，始發現原來是家人回家開門時，未有留意家貓趁機溜出門外。樓主感激送貨員及時通知，故發文道謝。



不少網民讚揚送貨員「做多一步」的舉動能幫到人，「如果走失咗就大鑊」、「好人一生平安」，並提醒樓主應在大門裝設緩衝區，以避免類似事件再生。帖文亦引來事件中的送貨員留言，並透露自己養了3隻貓貓，且之前亦曾走失，故非常明白作為主人的心情，「何況佢咁可憐望住我，我都唔忍心就咁走咗去啦」，指其任職的公司留意到事件，已經通知他將獲得奬勵。



有港男收到送貨員致電通知到貨，其間發現有貓貓在他家門前，通知他疑走失貓貓，故特意發文向送貨員表謝意。（threads＠jasper.chan_圖片）

家貓溜出門外家人未為意 幸獲送貨員致電通知

「我點都要出第一篇Threads去感謝HKTVmall嘅送貨大哥」，該港男在threads帳號「jasper.chan_」發帖，指日前上班途中接到送貨員致電，本來以為是一般的送貨通知，便讓對方將貨物擺放門口便好，但突然被告知：「啲貨就等陣先，你屋企隻貓出咗嚟喎」。樓主形容當時「嚇到彈咗起身」，隨即聯絡家人了解，揭發原來是家人回家開門時，意外讓貓貓溜出門外，但未有發現。

港男感激送貨員及時通知：令我第一時間發現走失貓

從送貨員拍攝的照片可見，他將貨品連同飲料放在樓主單位門外，但發現1隻體型肥大的美國短毛貓瑟縮在鐵閘門前，牠表情略帶驚恐，估計是相中單位的貓貓意外走出，遂致電通知樓主。

樓主衷心感激送貨員及時通知，「真心好多謝你呀，善良嘅送貨大哥！令我第一時間發現走失貓」，又表示道「邊個話香港人無愛心？」，希望帖文可以推送給對方看到，指事後已和家人對質，並「攬住隻貓半個鐘」作出安慰。

網民讚揚送貨員：感謝做多一步

許多網民紛紛讚揚送貨員暖心舉動，「咁大單，啲貨真係可以等陣先」、「感謝個哥哥做多一步」、「如果走失咗就大鑊」、「好人一生平安」、「唔係每個英雄都著住披風」、「記得去訂單寫返個送貨評價留言，同俾5星送貨大哥呀」。有人則留言笑稱，「雞以為送罐罐來出去等」、「出嚟幫你簽收」、「喵～我嘅自由放風時間又無咗啦」。

網民群議飼養寵物人士應安裝緩衝區

另有網民指樓主家人太粗心，「好彩你有聽電話」、「想知點解你屋企人會放咗佢出嚟，唔係次次都咁好彩㗎」、「（貓貓）個樣好驚驚，屋企人太唔小心」、「下次叫屋企人出入要小心啲啦」，並建議家中有飼養寵物人士，應安裝多層阻隔，「其實屋入邊一定要有雙重門！或者緩衝區」。

送貨員本尊現身留言，原來他同樣都是貓奴，亦曾發生貓貓走失事件，指對主人心情身同感受。（threads＠argus_ch截圖）

送貨員本尊現身留言，原來他同樣都是貓奴，亦曾發生貓貓走失事件，指對主人心情身同感受。（threads＠argus_ch圖片）

送貨員本尊現身留言，原來他同樣都是貓奴，亦曾發生貓貓走失事件，指對主人心情身同感受。（threads＠argus_ch圖片）

送貨員本尊現身回覆：見佢咁可憐唔忍心走咗去

帖文引來送貨員本尊現身回覆，指他都飼養3隻貓貓，之前曾發生走失事件，故明白作為主人心情，「何況佢咁可憐望住我，我都唔忍心就咁走咗去啦」，加上當時見單位門牌有貓貓圖案，便猜測是樓主這家飼養的貓貓。他續指公司留意到樓主帖文，已通知他將獲得「奬勵」，表示「多謝老細」。有人則提議HKTVmall應有實際表示，「呢位同事值得加人工」。

（threads＠jasper.chan_）